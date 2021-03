Cruce de cartas: Opertti cuestionó la gestión de Bustillo y el actual canciller le respondió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de los encuentros protocolares con autoridades paraguayas y reuniones con empresarios en ese país, el canciller Francisco Bustillo salió al cruce del excanciller colorado Didier Opertti y experto en política internacional de la coalición, luego que consideró que el actual ministro de Relaciones Exteriores tiene "un cierto rol restaurador autoasignado".

A través de una carta al Director publicada en el semanario Búsqueda en su edición de ayer jueves, Opertti (1998 a 2005) cuestionó la gestión del actual de Bustillo y consideró que desde 1985 hasta ahora, pasando por gobiernos de diferentes partidos políticos, "se ha mantenido una política exterior de Estado sin mengua de los valores esenciales". Sin embargo, indicó que el actual canciller ha expresado que "esa política 'se ha ido perdiendo'".

Esta expresión, indicó el exjerarca, "además de ser infundado permite advertir en su gestión un cierto rol restaurador autoasignado". "Y esa infundada generalización no puede aceptarse en modo alguno. Esta es, al menos, mi opinión personal, sin negar que ciertas líneas de política exterior deben ser ajustadas por el actual gobierno de coalición", agregó.

Opertti aseguró además que no fue incluido "en la lista de excancilleres invitados 'a conversar', ni a 'la presentación en el Instituto Artigas'" que tuvo lugar en julio del año pasado.

El ministro Bustillo respondió a Opertti a través de otra carta publicada en la sección Ecos de El País, la que tituló "Precisiones".

"En primer término, debo advertir que mi encuentro con ex cancilleres de la República se dio no en la secuencia que da cuenta el Dr. Opertti. Primero, se los invitó a todos ellos sin distinción, a la presentación que hiciéramos en el Anfiteatro del Instituto Artigas del Servicio Exterior, el 20 de julio de 2020 y luego sí, nos dimos la oportunidad de invitar a conversar a todos aquellos que nos acompañaron entonces o manifestaron su voluntad de colaborar transfiriéndonos su rica experiencia", expresó.

Bustillo aseguró que el excanciller colorado fue invitado vía correo electrónico, pero no se presentó: "Lamentamos que no se hiciera presente como tampoco se excusara, como sí hicieron otros con los que luego tuvimos oportunidad de conversar y, en algo que mucho valoramos, enriquecernos con sus conocimientos y experiencias".

"En segundo término, celebramos que el Dr. Opertti coincida con nosotros en la importancia y trascendencia que tiene la Política Exterior de Estado, que el país ––como hemos dicho en reiteradas ocasiones–– supo darse desde el año 1985 en adelante a impulso del entonces Presidente Dr. Julio María Sanguinetti y de quien probablemente sea el mejor canciller que se haya dado la República desde el retorno a la democracia, el Cr. Enrique Iglesias", dijo el actual ministro.

De todas maneras, aclaró: "No nos anima afán de restauración alguno. Sí, con seguridad, queremos poner particular énfasis en llevar adelante una Política Exterior en la que se reconozcan todos los uruguayos independientemente de su ideología".

"En línea con ello, esperamos con interés la oportunidad de conversar con el Dr. Opertti. Como reiteradamente lo he manifestado, guardo por todos los ex cancilleres de la República un particular reconocimiento y respeto profesional", finalizó.

Actualmente Bustillo se encuentra en Paraguay, donde mantuvo reuniones tanto con el presidente Mario Abdo Benítez como son su par paraguayo, Euclides Acevedo y con el embajador uruguayo en Paraguay Fernando Sandin.