Cruce entre Andrade y Schipani: de "apoyar dictaduras" a "defensor de Cabildo Abierto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los legisladores Oscar Andrade y Felipe Schipani tuvieron un cruce a través de sus cuentas de Twitter, que comenzó cuando el senador frenteamplista hizo referencia a las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y a la declaración del secretario de Estado, Daniel Salinas, quien aseguró que votó a favor en el plebiscito de 1980.

"Mal día para el ministro de Salud, que seguro eligió la lista que perdió en las elecciones del SMU, lo mismo le pasó en su primera elección, cuando apoyó el 'Sí' a la dictadura", expresó recordando la entrevista que el jerarca tuvo el domingo en el programa Santo y Seña (Canal 4). "Para ser honesto, porque no tengo nada que ocultar en tal sentido, voté el sí", dijo.



Salinas relató que en ese momento tenía 18 años y aseguró que "no estaba ni conforme ni disconforme (con la dictadura)". "Mi padre me decía: 'no te metas en líos' y no nos metíamos en líos", indicó.

Mal dia para el Ministro de salud, que seguro eligió la lista que perdío en las elecciones del SMU, lo mismo le pasó en su primera elección, cuando apoyo el Si a la dictadura. — Óscar Andrade (@Oandradelallana) July 30, 2021

El tuit de Andrade fue respondido por el diputado colorado Schipani, quien a su vez hizo referencia a las situaciones políticas y sociales que se viven en otros países, por muchos calificadas como dictaduras.



"Óscar, si sabrás lo que es apoyar dictaduras. La de Cuba, Venezuela y Nicaragua lo confirma", indicó el integrante del sector Ciudadanos.



Pero el intercambio no quedó ahí y pocas horas después, el ex pre candidato a la Presidencia por el Frente Amplio también decidió responderle.



"¡De mandadero del Herrerismo a defensor de oficio de Cabildo Abierto!

¡Basta Felipe! La otrora colectividad de Batlle y Ordóñez, Grauert y Arena.

Muy triste", expresó el senador.

De mandadero del Herrerismo a defensor de oficio de Cabildo Abierto!

Basta Felipe!

La otrora colectividad de Batlle y Ordóñez, Grauert y Arena.

Muy triste https://t.co/CmHaCCCiyn — Óscar Andrade (@Oandradelallana) July 30, 2021

En los últimos días se llevaron adelante las votaciones en el SMU y la internista infectóloga y parasitologa Zaida Arteta fue quien resultó electa presidenta.



Para esta instancia se convocaron a 8.000 socios, entre los que se encontraba el ministro Salinas, y se presentaron cuatro candidatos con diferencias claves.



La agrupación Fosalba, oficialista, será quien estará al mando en el Comité Ejecutivo de la gremial médica tras unos comicios que tuvieron 15% más de participación que en las últimas elecciones, informaron a El País desde el SMU.