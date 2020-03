Críticos y en alerta: el primer día del Frente como oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ser oposición no es nuevo para el Frente Amplio, aunque ahora hay algo diferente: es la primera vez que esa fuerza política pasa al otro lado del mostrador tras haber estado en el gobierno. Luego de la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente, los dirigentes de izquierda trabajan en rearmarse y en defender las conquistas que, aseguran, consiguieron en los últimos 15 años.

Por eso este domingo, mientras el flamante mandatario daba su discurso frente a la Asamblea General, toda la bancada del Frente Amplio estaba presente. Los ahora senadores y diputados opositores -y otros exlegisladores desde las barras- se habían puesto de acuerdo en ir, no solo para escuchar lo que Lacalle Pou tenía para decir sino para mostrar que actuarán con responsabilidad.

Todos concurrieron al Parlamento, pero la mayoría decidió faltar a la ceremonia en la Plaza Independencia. De hecho, esa actitud también fue compartida por los miembros del gabinete del expresidente Tabaré Vázquez, quienes se retiraron del lugar apenas el exmandatario le entregó la banda presidencial a su sucesor.

Y a pesar de estos gestos republicanos, las primeras palabras del nuevo presidente ya despertaron críticas entre los dirigentes del Frente Amplio. El discurso no les generó sorpresa, reconocieron, sino que terminó de activar el “estado de alerta” de los próximos cinco años.

El senador del Partido Socialista Daniel Olesker admitió a El País que quedó “muy preocupado” por lo que dijo el mandatario: “Es muy sorprendente la visión catastrófica del país que manejó. Para alguien que viene de afuera parece que asume en un país en crisis, y esto está muy lejos de ser así. Es cierto que hay temas de empleo, de vivienda, pero nuestra visión global es distinta”, aseveró.



Lacalle Pou se había referido minutos antes a los 50.000 desempleados del último período de gobierno, una situación que catalogó como una “tragedia personal y de cada familia”. Olesker, sin embargo, consideró que “ni siquiera el informe del Fondo Monetario Internacional” habló sobre momento actual del país en esos términos.

Al senador también le preocupó el diagnóstico que hizo el presidente sobre el déficit fiscal y cómo solucionarlo. Lacalle planteó que los contribuyentes “ya hicieron su parte” y reflotó una promesa de campaña, en la que se comprometió a no resolver los números rojos con un nuevo aumento de impuestos.



“Los que estuvimos en el Estado sabemos que hay un gasto endógeno que no se puede modificar, y una baja en el gasto solo está asociada a los salarios de los empleados públicos o al gasto social. Entonces es preocupante lo que él plantea tanto desde el punto de vista laboral como del social”, sostuvo.



Por su parte, la senadora Carolina Cosse dijo a El País que lamentó que Lacalle Pou haya confirmado la presentación del proyecto de ley de urgente consideración, que incluye más de 400 ar- tículos y deberá ser discutido en 45 días. “Habría sido bueno que lo reconsiderara”, opinó.



El presidente anunció que se terminó “la hora de los discursos” e hizo énfasis en que es necesario “pasar a la acción”. Así se refirió a la presentación del proyecto de ley que prevé enviar al Parlamento el 9 de marzo, la fecha elegida para que se puedan negociar los cambios que los demás socios de la coalición le hicieron al texto en las últimas semanas.



Sin embargo, Cosse reconoció que no le sorprendió el contenido del discurso, ya que confirmó “todos los puntos del posible retroceso en las condiciones de trabajo y de competitividad que estaban en el programa” de la coalición multicolor. Para la legisladora, es importante que el Frente Amplio se dedique ahora a evitar este presunto atraso.



De igual manera opinó el diputado del MPP Alejandro Sánchez, a quien tampoco le llamaron la atención las palabras de Lacalle Pou. El legislador hizo énfasis en que debatirán “las cosas que sean malas para el país” para que no se aprueben y destacó también que intentarán “convencer” a los legisladores que no forman parte del nuevo gobierno en ese sentido.



“Creo que fue un discurso centrado, respetuoso y esperamos que durante el transcurso de este gobierno se mantenga el respeto por las opiniones de todos. Uruguay cambio muchísimo para bien en estos 15 años y vamos a discutir las transformaciones que no sean buenas para el desarrollo del país, de eso no quedan dudas”, agregó Sánchez.



En tanto, la senadora del MPP Sandra Lazo dijo a El País que le darán “el crédito” al nuevo gobierno para que empiece a trabajar, aunque el Frente Amplio también deberá “estar en alerta”. “Hay que hacer un análisis más profundo del discurso, y eso es algo que no se hace ni en soledad ni en el momento inmediato”, consideró.



No obstante, Lazo también estuvo de acuerdo con que las palabras de Lacalle Pou “confirmaron lo que dijo en campaña” y agregó que le preocupa cómo piensa implementar los cambios que se plantea. “Hay algunas cuestiones que él visualiza como problemas, como la educación y la seguridad, y hay que esperar a ver cuál es el desarrollo de esas carteras”, afirmó con cautela.



Tras estas primeras críticas, el Frente Amplio ya actúa como oposición. Pero la verdadera discusión comenzará la próxima semana, cuando se presente el proyecto de urgente consideración.

MÁS La visión del Pit-Cnt sobre el discurso de Lacalle El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a El País que es un “síntoma positivo” que el presidente haya planteado que participará a las organizaciones sociales en la discusión de la reforma de la seguridad social. El mandatario hizo hincapié en que el Frente Amplio “definió su urgencia”, aunque no la llevó a la acción. “Sabíamos cuál iba a ser el contenido del discurso, El gobierno salió electo con un programa y el movimiento sindical defenderá el suyo. Ojalá que sus oídos le permitan establecer un diálogo adecuado entre el gobierno y las organizaciones sociales”, deseó Pereira. El Pit-Cnt se reunirá el 25 de marzo para analizar, entre otros temas, este primer discurso.

Carolina Cosse Senadora y candidata a intendente No le gustó que Lacalle Pou confirmara la presentación del proyecto de ley de urgencia. No se mostró sorprendida con el discurso presidencial ya que “confirmó todos los puntos del posible retroceso en las condiciones de trabajo y de competitividad que estaban en el programa”, afirmó. En esa línea, aseveró que es importante que el Frente se ocupe de frenar ese atraso.

Daniel Olesker Senador Partido Socialista Declaró a El País que quedó “muy preocupado” por el discurso del presidente Luis Lacalle Pou. “Para alguien que viene de afuera parece que asume en un país en crisis, y esto está muy lejos de ser así”, señaló. No obstante, admitió que “hay temas de empleo, vivienda, pero nuestra visión global es distinta”, dijo el senador integrante del ala ortodoxa del Partido Socialista.

Fernando Pereira Presidente del Pit-Cnt Le gustó que el presidente convocara a las organizaciones sociales para la reforma del sistema de la Seguridad Social. No obstante, advirtió que habrá diferencias con el gobierno. “El gobierno salió electo por un programa y el movimiento sindical defenderá el suyo. Ojalá que sus oídos le permitan mantener un diálogo entre el gobierno y las organizaciones”, dijo.