Tras críticas, Talvi redobló la apuesta: la tasa de desempleo actual es "totalmente artificial"

El candidato presidencial por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo este jueves en conferencia de prensa que la tasa de desempleo actual es “totalmente artificial” y que en caso de resultar electo presidente no va a reponer 9.000 vacantes por año “por los próximos cinco años”.

La conferencia llegó después de que el miércoles el candidato publicara en su cuenta de Twitter un mensaje sobre la tasa de desempleo que despertó varias críticas, sobre todo de economistas y jerarcas del gobierno, como el expresidente del Banco Central Mario Bergara, el subsecretario del Ministerio de Economía Pablo Ferreri y el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Santiago Soto.

La cifra de desempleo del gobierno es un espejismo. El real es más alto hoy que cuando asumió el FA en 2005. Y la única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9% cuando en realidad es de 13%, es que desde el 2005 el FA agregó 70 mil empleos públicos. pic.twitter.com/swX6SUBAFC — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) September 12, 2019

Esta tarde, Talvi subrayó que este es el primero de los “presuntos éxitos que se generaron durante la gestión del Frente Amplio” que va a derribar. Si bien reconoció que el oficialismo en estos tres períodos de gobierno acumula “realizaciones”, insistió que estos “éxitos” son “espejismos que se empiezan ahora a desvelar si uno mira bien las cifras”.



El candidato colorado plantea que cuando en 2005 asumió la presidencia Tabaré Vázquez, la tasa de desempleo era de 11,8%. Hoy esta tasa se ubica en el órden del 9%. Reafirmando el mensaje que publicó ayer en su cuenta de Twitter, dijo que "si uno depura esta tasa de desempleo de los 70.000 empleos públicos, que se crearon durante la gestión del Frente Amplio, entonces la tasa de desempleo excluyendo esos empleos públicos es de 13%”.



Talvi puntualizó que "no está en cuestión ni la metodología, ni la transparencia de las cifras del INE".



El economista destacó que "aquí no hay magia, estamos diciendo que la tasa de desempleo aparenta ser más baja, porque entraron 70.000 funcionarios, que no tenemos los recursos para financiar y por ende, estamos sosteniendo artificialmente a punta de endeudamiento".



Con la reducción de 9.000 empleos públicos por año que plantea, Talvi dijo que se ahorrarán unos U$S 1.200 millones por año, que en todo el período significan “la mitad del déficit fiscal”. En tanto, el programa de gobierno colorado indica que será una reducción de 6.000 vacantes por año, que representaría un ahorro de U$S 1.000 millones.



"La tasa de desempleo que va a dejar el FA hoy cuando uno lo depura de esta inflación artificial de empleos a base de endeudamiento es mayor que la que recibió cuando accedió al gobierno", destacó el candidato colorado.



Estas medidas se enmarcarían en lo que considera una “redimensión” del Estado, que subrayó, será de “manera gradual, humana, respetando los derechos adquiridos”. Insistió que el país necesita hacer este cambio porque: “uno: el país no lo puede financiar, porque por ese asunto estamos poniendo a la producción nacional contra las cuerdas, y haciendo que los empleos privados genuinos se pierdan y dos: nosotros entendemos, después de un análisis muy minucioso, que hay muchos programas que están sobredimensionados para los objetivos que se proponen, otros que están duplicados y otros que no tendrían razón de ser”.

Endeudamiento

Talvi reiteró que “si seguimos pidiendo prestado al ritmo que lo estamos haciendo, digan lo que digan las calificadoras de riesgo, porque hay que hablar no con las calificadoras sino con quienes compran los bonos uruguayos, aquí estamos jugando con fuego".



En tanto, el candidato colorado apuntó nuevamente contra la línea económica, que encabeza el contador Danilo Astori: "Esta política de meter la cabeza abajo de la tierra como el avestruz y decir 'aquí tenemos un déficit que está bajo control, tenemos reservas, grado inversor', es una manera absolutamente de falsear la realidad y de no reconocerla, de que estamos en una trayectoria insostenible que el país tiene que corregir si no quiere estar en problemas".