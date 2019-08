Críticas a Novick de su ex rival: "Si el traje de líder le queda demasiado holgado, ni imaginar el de presidente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Carotta, exprecandidato por el Partido de la Gente, divulgó una carta este miércoles en la que anunció que se desvincula de Edgardo Novick, líder de esa fuerza política. Sin embargo, aclara que está “haciendo una evaluación enfocada en el presente y el futuro del Partido de la Gente”. Sobre Novick, dijo: “Si el traje de líder político le queda demasiado holgado, ni imaginar el de presidente de la República”.



En la misiva, Carotta expresó que le “resulta imposible acompañar y promover su candidatura a la Presidencia" cuando "ha sido persistente en el error y contumaz en su falta de humildad”. Además, dijo que el actual candidato a presidente “ha dilapidado cientos de miles de dólares para narrar en videos la pobreza de algunos a los que no ha tenido ni siquiera la mínima sensibilidad de ayudar”.



A su vez, brindó una serie de razones que lo llevaron a tomar esta decisión y dijo “ya no solo se le ha perdido el respeto al dirigente y al militante, sino también a la ciudadanía en su conjunto”. Entre ellas están “su ominoso silencio del domingo pasado ante una consulta popular para la derogación de una polémica ley, el triste e impopular espectáculo circense montado en el estadio Centenario días pasados, así como el bochornoso debate por la humildad protagonizado con otro candidato presidencial en el intervalo de un programa televisivo”.



Asimismo expresó que Novick presentó un “ensayo de programa de gobierno faltando nuevamente a la verdad” porque “de los veinte y tantos equipos de trabajo que supo tener, crisis tras crisis solo ha podido mantener a un puñado de personas que en un denodado esfuerzo por sacarlo a flote han puesto lo mejor de si”.



Carotta destacó: “Con tristeza veo que ni en el programa de gobierno ni en sus declaraciones a lo largo de estos años ha tomado alguna de mis propuestas para terminar con el clientelismo, la corrupción y la canilla libre del gasto estatal”. También agregó que “no logrará convencer ni al más incauto, al no explicar mínimamente cómo hará para llevar a cabo cada expresión de deseo allí plasmada”.



Por último reveló que no ha “logrado comprender en este tiempo cuál es su objetivo al fundar un partido político pero además querer ser protagonista de otro partido circunstancial como la Concertación, mientras en paralelo pretende convencer al ciudadano de una nueva forma de hacer política pero se ofrece como en un cabaret de antaño a ‘sea quien sea’ quien gane la próxima elección”.

A finales de mayo ya había habido polémica en la interna del Partido de la Gente cuando Carotta, el único competidor de Novick, lo acusó de no ser coherente con los "valores que pregona" al usar "monopólicamente" la cuenta de Twitter del Partido.

En las internas del 30 de junio pasado Novick consiguió 6.567 votos, y Carotta, 90.