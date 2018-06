Críticas a consulta pública por riego

Raúl Viñas, uno de los referentes de este movimiento, dijo a El País que el gobierno "está siendo brutalmente franco" porque el artículo 15 del decreto reglamentario de la ley de riego establece que las evaluaciones ambientales de los programas de promoción del riego no obstarán "al otorgamiento de las autorizaciones, permisos o concesiones de los proyectos de riego y obras hidráulicas con fines de riego agrario". "Es muy difícil participar si no se van a considerar las evaluaciones ambientales", opinó Viñas. El movimiento, que se mostró muy activo también en la oposición al proyecto minero de Aratirí y que también cuestiona la nueva planta de UPM no participará de la consulta pública para que no se considere que avala una ley que entiende que es mala.

El movimiento entiende que Uruguay no debería usar el agua superficial para riego en los rubros que no son intensivos en el uso de mano de obra como la soja aunque sí tendría sentido para proyectos granjeros intensivos en mano de obra.

Viñas también cuestionó que en el decreto reglamentario se introduzca el concepto de "plan de uso de manejo de suelos y agua" y no se defina a qué organismo le corresponde su contralor y consideró que las empresas arroceras impulsan la nueva ley porque la anterior normativa les resultaba demasiado restrictiva. Varias organizaciones y el sindicato de OSE quieren derogar la ley.