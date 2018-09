Critican propuesta del gobierno para crear más empleo

El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi cuestionó el reciente proyecto del Poder Ejecutivo que busca crear nuevos puestos de trabajo. El legislador considera que “el proyecto no logra un incentivo para la creación de empleo porque al no abordar las causas de la destrucción diaria de 50 puestos de trabajo, constituye una pésima señal de resignación que aleja aún más la solución”.

Esta jornada el diputado manifestará su posición en la en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología en la que comparecerán la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), la Secretaría de Transformación Productiva y Competitiva y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).



Goñi señaló que es “importa conocer la opinión y el grado de participación de los actores protagónicos del Sistema Nacional de Competitividad en la reciente propuesta del gobierno para crear empleo”. En especial, porque los montos de más de 20 millones de dólares que se destinarán a los subsidios, involucran buena parte de los recursos y presupuestos de la ANDE e Inefop”.



Agregó que la iniciativa “no aborda las causas principales de la pérdida de empleo, que precisamente son los cometidos esenciales del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad”. Además, señaló que “a los efectos de las responsabilidades políticas ante el seguro fracaso de la propuesta gubernamental, es necesario determinar si la autoría corresponde primordialmente al Ministro de Trabajo o a la coautoría de todos los integrantes del sistema Transforma Uruguay que incluye el Ministerio de Industria, de Economía y de la OPP”.



El legislador nacionalista advirtió que “si no se atacan las verdaderas causas de la destrucción de empleo, tanto locales como la pérdida de competitividad y productividad, el atraso cambiario y las relaciones laborales, como las que afectan el mundo entero por la automatización y el avance de las nuevas tecnologías, cualquier propuesta que no aborde estos temas, no será más que voluntarismo, bombas de humo y uso ineficaz de recursos públicos”.



En el proyecto de ley se plantean modificaciones a la Ley de Empleo Juvenil y se se propone crear subsidios para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo y para estimular la formación en las empresas. El proyecto otorga $150 millones para promover emprendimientos juveniles con un subsidio del 50 % de las contribuciones a la seguridad social correspondientes a los aportes patronales.