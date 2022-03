Comisión por el "SÍ" rechaza que Lacalle Pou brinde conferencia por el "NO"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Fenapes e integrante de la Comisión por el “SÍ” en el marco del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), José Olivera, dijo este miércoles que es un "problema desde el punto de vista democrático" que el presidente Luis Lacalle Pou brinde una conferencia de prensa en representación del "NO".

"El hecho de que el presidente de la República abandona su condición de jefe de Estado y se embandera con una de las posiciones —que no representa el sentir y pensar del 100% de los uruguayos— ya es un problema en sí desde el punto de vista democrático", comentó en una conferencia de prensa.



"Pero más problemático es que, desde el poder, se nos diga que unos vamos a poder usar una cadena de 5 a 7 minutos y que el presidente va a hacer una conferencia de prensa", expresó. "Todos sabemos el peso, la importancia, trascendencia y cobertura que se les da" a las conferencias que realiza el mandatario, agregó Olivera.

El dirigente indicó que les "preocupa que entre la reunión de ayer (en Torre Ejecutiva) y los hechos del día de hoy las condiciones han cambiado sustantivamente". Partían "de la base que una contribución a la democracia y a los ciudadanos y ciudadanas es que la opción de "SÍ" y el "NO" tuvieran un espacio en una cadena de radio y televisión donde trasmitir un mensaje".



Más temprano este miércoles, Lacalle Pou contó que maneja la posibilidad de no utilizar la cadena nacional por la campaña por el "NO", sino realizar una conferencia de prensa para transmitir su mensaje a favor de la LUC.