"Nos critican porque hablamos de Brasil y también porque no hablamos de Venezuela"

Luego de que varias autoridades uruguayas opinaran sobre la situación en Brasil, donde el pasado domingo se llevó la mayoría de los votos el ultraderechista Jair Bolsonaro y sigue así camino a la segunda vuelta, el presidente Tabaré Vázquez ordenó a su equipo mantener cautela y no inmiscuirse en los asuntos internos del país vecino.



Esta mañana, el ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa fue consultado sobre el tema de Brasil y si bien no se pronunció públicamente,

según recoge Telemundo comentó de manera informal a los periodistas que hay una actitud hipócrita por parte de los que critican al gobierno por su postura: "Nos critican porque hablamos de Brasil y también nos critican porque no hablamos de Venezuela”, señaló el canciller.

Nin Novoa había dicho el pasado sábado, antes de la votación, que esperaba que las encuestas que le daban ventaja a Bolsonaro se equivocaran: "Esperemos que las encuestadoras le erren como les han venido errando históricamente, y esperemos también que todo sea resuelto en el marco de la paz y la democracia", había dicho a Telenoche.

Aparte del ministro, quienes también hicieron fuertes declaraciones, siempre antes de que Vázquez pidiera cautela en el tema, fueron la vicepresidenta Lucía Topolansky y la ministra de Turismo, Liliam Kechichian.

Topolansky dijo que fue "una desgracia" la votación de Bolsonaro, y que el resultado "es casi un retorno a lo dictatorial". Kechichián escribió en su cuenta de Twitter que era "tremendo" lo que estaba pasando y agregó: "Lo que sucede cuando la política deja de ser limpia y transparente y cuando la ética se mancha. Viene lo peor disfrazado de antisistema. Ahora tres semanas para defender la democracia y la libertad".