La crisis por el coronavirus ingresa en el terreno político

El expresidente Tabaré Vázquez entra en escena y dice que hay que ir a una “cuarentena total”, aunque sin paralizar toda la producción. Unas horas después, el Pit-Cnt y otras organizaciones sociales convocan a una caceroleada y apagón para este miércoles a las 21 horas en reclamo de más medidas, sobre todo de índole económica, en el marco del avance del coronavirus. En el otro extremo y casi al mismo tiempo, Cabildo Abierto -que integra la coalición de gobierno- anuncia en sus redes sociales un proyecto de ley para topear sueldos mientras dure la emergencia sanitaria, unos días más tarde que el propio líder del partido Guido Manini Ríos pidiera retrasar los aumentos de tarifas en un video que hizo circular.

Los tres hechos, ocurridos ayer, son ejemplos que muestran que la crisis por el coronavirus también ingresó en el terreno político.



Y eso también preocupa en el gobierno, que busca reunir apoyos en medio de un panorama de incertidumbre. El presidente del Frente Amplio Javier Miranda se reunió ayer con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Del encuentro quedó claro que la izquierda respaldará las medidas sanitarias y habrá “diálogo permanente”, según dijo una fuente del gobierno a El País.

También ayer se reunió Manini con el presidente Luis Lacalle Pou y, tras el encuentro, declaró a la prensa en la Torre Ejecutiva que hay “una suerte de guerra contra un enemigo invisible”, en referencia al Covid-19. “Si hacemos mal las cosas puede llegar a matar gente”, afirmó, y agregó que es vital “la unidad de comando, que la representa el presidente”, en una señal de respaldo a Lacalle Pou, tras el polémico video donde pide no aplicar el ajuste.

Ayer a Lacalle le preguntaron por los reclamos de cuarentena total. “Nosotros no estamos haciendo política, estamos gobernando”, afirmó el presidente. ¿Y cómo se evalúa este panorama complejo desde los diferentes partidos? El senador herrerista Gustavo Penadés, coordinador de bancada del Partido Nacional, dijo a El País que ve todo con “mucha preocupación” porque “no se ha terminado de calibrar lo delicado de la situación”, no solo por la cuestión sanitaria sino por “las tremendas consecuencias económicas y sociales” que este tema tendrá, en particular para los sectores más vulnerables.

Penadés pidió “reflexionar en lo que se viene para adelante” pero “todos reaccionan en forma muy cortoplacista” cuando hay un gobierno recién asumido. Y advirtió: “Golpeando ollas y dando manija este tema no se soluciona; eso solo sirve para encender pasiones, es lo peor en este momento”.

También en el Partido Nacional, el senador Jorge Gandini (Alianza Nacional) pidió a la central sindical “un gesto patriótico” porque a su juicio ha asumido un camino “riesgoso” al convocar a un estado de “agitación”. La caceroleada es un “modo de protesta asociado a lo que el pueblo uruguayo hizo en dictadura” y ahora “hay que unirse y apoyar a un gobierno que debe liderar” en un momento difícil. “El Pit-Cnt debería llamar a la calma hasta que pase la tormenta. No ayuda en nada el movimiento sindical, están jugando a polarizar”, se quejó Gandini. “Ahora hay que concentrar el esfuerzo en que todos tengan el plato de comida dos veces por día”, pidió.



Gandini también le envió un claro mensaje a Manini Ríos: “Aquí salimos todo juntos con trabajo en equipo, sin perfilismo ni aprovechando la situación para llevar aguas para su molino. Si alguien tiene buenas ideas, que las proponga primero al presidente y después públicamente. Al revés no parece ser el camino adecuado”.

El posicionamiento público de Cabildo Abierto -que tiene dos ministros en el gabinete, uno de ellos el ministro de Salud Daniel Salinas, y la otra la de Vivienda, Irene Moreira, quien además es la esposa del líder del partido- es mal visto en tiendas nacionalistas y coloradas. “A nadie en la coalición le está cayendo bien lo que hace Manini”, dijo a El País una alta fuente colorada.



El senador colorado Adrián Peña (Ciudadanos), coordinador de bancada de su partido, opinó que “lo más difícil vendrá después” y también lamentó que “se politice el asunto para un lado o para el otro, con un gobierno con 20 días de asumido que le explotó esto en la cara”. A Peña le sorprendió el “talante” del presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira y dijo que Manini deberá aprender como lección “que hay temas que deben resolverse en la interna de la coalición”. En ese sentido, aún está pendiente un ámbito de discusión interna en la coalición. “Todos debemos hacer un mea culpa”, dijo Peña.

Pedido de cuarentena.

Vázquez cortó el silencio de los últimos días y, en una entrevista en la radio M24, dijo que "inevitablemente” el país debe ir a “una cuarentena total si queremos cortar este círculo vicioso". Sostuvo que el Frente Amplio ha apoyado “todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional", pero dijo que no son suficientes.



Eso sí, el expresidente opinó que quizás la cuarentena no debería ser “tan radical” como en Argentina y deben mantenerse zafras como la del arroz. Sugirió la opción de paros parciales.

El también expresidente José Mujica (MPP) dijo en su columna de M24 que aquellas personas con salarios fijos mayores a 50.000 pesos podrían realizar un “aportecito” al Estado. Mientras, el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a El País que en la izquierda es “una opinión extendida” que “deberíamos haber pasado ya a la cuarentena” y que hoy lo sanitario debe ser prioritario a lo económico. Pero también advirtió: “No hay que partidizar la cuestión porque acá hay una enorme crisis humanitaria”.

Apagón, cacerolas y 11 medidas más

La denominada Intersocial conformada por el Pit-Cnt y otras organizaciones sociales -entre las que se encuentran Fucvam, Onaj-pu, la FEUU y el Colectivo Ovejas Negras- difundió ayer 11 medidas que recomienda que el gobierno tome para enfrentar la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus. Pero, además, convoca a un caceroleo y “apagón social” para este miércoles a las nueve de la noche. ¿Por qué adoptar una medida así ahora? “Estamos del mismo lado con el gobierno. La mayoría de las políticas no son criticables, pero son escasas”, dijo a El País el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira. “El problema es que nosotros queremos políticas activas que protejan a los sectores postergados para cuando entremos en cuarentena y hasta ahora no hemos sido escuchados”, dijo.



“Hay tortafriteros, feriantes, trabajadores que hacían comida... Si hay cuarentena obligatoria, ¿cómo se van a quedar en sus casas si no tiene prestaciones”, preguntó Pereira. Desde el Pit-Cnt se afirma que esta medida anunciada para el miércoles es la alternativa al tradicional paro con movilización. “Podría haber sido tocar el tambor. Buscamos alternativas a la caceroleada. No surgió ninguna de esta potencia”, indicó el sindicalista.



Pereira dijo que el país “se deberá endeudar y, si no lo hace, lo que no pague como crisis económica, lo deberá pagar como crisis social, de la que no se vuelve tan rápidamente como nos enseñó 2002”. Dentro de las medidas propuestas está la creación de una “renta transitoria de emergencia” para que todos los uruguayos “cuenten con un ingreso mínimo”.



También, medidas de protección a las pequeñas y medianas empresas para garantizar los puestos de trabajo, prohibir los descuentos salariales como adelantar las licencias a los trabajadores, postergar el aumento de las tarifas, congelar alquileres y cuotas de créditos hipotecarios por seis meses, flexibilizar el pago de tarifas públicas y controlar los precios de la canasta sanitaria, alimentos y supergás.