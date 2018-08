Créditos para los tamberos de Pili

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) del Ministerio de Trabajo anunció ayer en Paysandú la creación de un fondo de US$ 300.000 para atender la situación de 75 productores lecheros que remiten a la industria Pili, quienes accederán a préstamos blandos de hasta US$ 4.000, con tres meses de gracia y amortizables en 36 cuotas.



Al acto de firma del convenio fue el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo. Los productores decidieron esperar hasta mañana y si no reciben un pago por lo que se les adeuda (algo más de US$ 1 millón correspondientes a varios meses de remisión) dejarán de enviar materia prima a la planta. La fábrica está funcionando solamente cuatro días por semana y parte de sus 130 trabajadores están en el seguro de paro.

Se trata de un paliativo para la situación de los remitentes de la empresa que el viernes pasado pidió concurso para afrontar un pasivo por alrededor de US$ 60 millones. Más de US$ 41,3 millones se los debe al Banco República. La empresa quedó endeudada tras la construcción de una nueva planta, en momentos en que se producía la desaparición del mercado venezolano.

Esta semana la justicia especializada deberá definir si acepta o rechaza el pedido de concurso de la empresa sanducera.