Creación de cargos de confianza en el MEF desata la polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ahorrar y no recortar es la consigna del presidente Luis Lacalle Pou en el proyecto de ley de presupuesto. Su orden está dirigida a no afectar los dineros destinados a las políticas sociales y los servicios esenciales. Pero el presupuesto se tiene que ajustar, y el gobierno diseñó un plan para mejorar la eficiencia del gasto. En ese marco es que los integrantes de la coalición “multicolor” defienden la creación de cargos de confianza en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero también el aumento de sueldos en algunas direcciones de otras dependencias estatales, aunque sin aumentar el gasto.

El argumento que se esgrime desde el gobierno es que se pretenden ponderar esas funciones, además de sumarles exigencias. Esto se agrega al aumento de sueldo de los presidentes de las empresas públicas, lo cual fue defendido por el Poder Ejecutivo apenas se entregó el proyecto de ley como una apuesta para “mejorar la gestión pública”.

De todos modos, el punto generó controversia con el Frente Amplio, ya que sus legisladores sostienen que el gobierno está diciendo una cosa, pero a la hora de pasar los anuncios al papel, hace otra.



“Atención el MEF acaba de confirmar q se aumentan los cargos de confianza y las remuneraciones de los jerarcas de la CGN, d la Unidad de Deuda y d la Unidad de Presupuesto. En casa de herrero cuchillo de palo... recortes para todos, menos para sus ‘AMIGUES’”, escribió ayer la diputada del Frente Amplio Verónica Mato en su cuenta de Twitter. El posteo fue en medio de la disertación del equipo económico a la comisión de diputados que analiza el presupuesto.

El jueves, cuando compareció el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, el diputado del Frente Amplio Alejandro Sánchez también remarcó el tema de creación de cargos y los aumentos de sueldos que plantea el proyecto de ley.



“Resulta que en este presupuesto nacional que se apresta a votar el Parlamento, con este concepto de normalización de los directores nacionales, estamos votando muchísimos cargos de confianza con distintos salarios. O sea que con toda esta argumentación -y se lo hicimos saber al señor director de la Oficina Nacional del Servicio Civil- estamos creando cargos de confianza en el Ministerio de Economía y Finanzas de $ 200.000, porque es el 80% del salario de un ministro. Pero también se crean cargos de confianza en otro ministerio, que equivalen al 70% del salario de un senador”, comentó el legislador en el Parlamento.

El presidente de la comisión, el diputado Sebastián Andújar del Partido Nacional, dijo a El País que el presupuesto no aumenta el gasto, sino que reorienta recursos. “Se entiende que esos cargos están propiciados por la necesidad de un cambio estructural en muchos incisos para administrar mejor. Administrar bien no solamente significa ajustar hacia abajo, sino que a veces hay que ajustar hacia arriba. Lo que importa es que esté capacitado y le tenés que pagar bien. No pagar bien y no contar con la gente idónea es someterse a las mediocridades, y no logra la eficiencia”, comentó ayer a la noche.



En el caso del MEF, el diputado blanco comentó que se crean cuatro cargos de confianza: coordinador de finanzas públicas, coordinador de política económica, la función de director tributario, y rol de director de política comercial.

Acusación por "mentir".

La polémica por los aumentos de sueldos siguió en las redes sociales. Tras la conferencia del ministro Pablo Bartol el jueves, Sánchez denunció que su ministerio gastaría “casi 1 millón de pesos más por mes” para aumentar los sueldos de los cargos de confianza.



El director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Nicolás Martinelli, afirmó ayer en diálogo con El País que el diputado Sánchez falta a la verdad con el planteo que hizo en Twitter.

“El diputado Sánchez miente. No sabe sumar o no sabe restar. Mintió en el Parlamento a todos los legisladores y mintió en las redes sociales. La reestructura de cargos jerárquicos tiene costo presupuestal cero para el Mides y con la supresión de todos los cargos de confianza que hace esta propuesta se genera un ahorro”, dijo.



Martinelli comentó que en una primera etapa se suprimen tres cargos “Q”, que son los llamados cargos de confianza. Eso genera un ahorro de unos $ 5 millones anuales. Al mismo tiempo, a un grupo de directores nacionales se les cambia su modalidad para transformarse en directores de unidades ejecutoras. A estos se les modifica la retribución, generando un costo del entorno de los $ 8 millones.

Ministerio de Desarrollo Social. Foto: Archivo El País.

Por otro lado se decidió suprimir otros dos cargos de confianza -el director de promoción sociocultural, y el director de promoción sociolaboral- cuando queden vacantes. Esto generará un ahorro de otros $ 4 millones. Es por eso que cuando se complete la reestructura el Mides alcanzará un ahorro de poco más de $ 1 millón anual, calculó Martinelli.



El frenteamplista Sánchez criticó en el medio de la sesión del jueves esa decisión del Mides de crear unidades ejecutoras, pues según el legislador no tienen funciones asignadas.