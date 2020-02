Cosse y Villar se solidarizaron con Raffo tras las pedradas recibidas en el Aquiles Lanza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carolina Cosse y Álvaro Villar, candidatos a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Frente Amplio, se solidaron con Laura Raffo, candidata de la coalición multicolor, que ayer fue despedida con piedras del asentamiento Aquiles Lanza mientras daba una conferencia de prensa.

"Me parece horrible en nuestra democracia cualquier tipo de agresión, absolutamente condenable", señaló Cosse en diálogo con VTV noticias.

"Lo que sí espero es que ya que hubo testigos tiene que haber una investigación y llegar al fondo del tema para ver quiénes fueron los responsables", agregó.

Villar, por su parte, dijo en conferencia que le parece un acto "realmente condenable" y que "no es la situación de la mayoría de los lugares".



"No es el clima que uno ve en los barrios, eso es real. Espero que sea un hecho aislado y que no se repita, pero creo que es muy importante en ver la situación de cada lugar", añadió.

Daniel Martínez, el tercer candidato frenteamplista, aún no se refirió a este asunto. Según pudo saber El País, se encontraba ayer de viaje fuera del país.