Cosse: "En términos de política, Sendic no está ni en el índice"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ex ministra de Industria y candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Carolina Cosse, aseguró que en su lista de preocupaciones, "en términos de política, (Raúl) Sendic no está ni en el índice”, durante una entrevista con 970 Universal.

"Sendic dijo que quiere volver a la política, ¿se le tiene que dar otra oportunidad en el Frente Amplio?, ¿se merece un debate?", le preguntaron a la candidata. "Para mí el tema está cerrado, la verdad que en la lista de preocupaciones que tengo, en términos de política, Sendic no está ni en el índice", respondió.

"Acá hay que preocuparse de lo que está pasando ahora, de la pandemia, de la gente que se quedó sin trabajo, de las mujeres que están siendo víctimas de violencia doméstica, de las condiciones de nuestra democracia", indicó.

"Esas son las cosas de las que tenemos que preocuparnos y no detenernos en otras", agregó.

Sendic fue suspendido en sus derechos como frenteamplista hace más de un año, lo que impidió que pudiera participar de las elecciones nacionales como candidato. Sin embargo este viernes venció su sanción y podrá retornar a la actividad.

Consultado por El País, el ex vicepresidente indicó que fue “un amigo” quien le recordó que la sanción llegaba a su fin, pero él no hizo la consulta con el Frente Amplio. “No creo que vaya a ser candidato a nada en estas elecciones municipales, por más que se hayan corrido. Participo de algunas actividades, pero no integrando lista ni mucho menos”, señaló.

Sin embargo indicó que aunque le gustó permanecer un tiempo alejado para dedicarse a su familia y tener una mirada desde afuera, aseguró que volverá a la arena política.

“Después veremos en calidad de qué. Pero no me veo totalmente afuera de la actividad política, lo tengo como demasiado incorporado a mi vida como para ser indiferente”. Entre risas acotó: “Me paso calentando con cosas que pasan”, dijo.