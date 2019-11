Cosse: hay "afirmaciones complicadas" en la coalición y "tibieza" en algunos de sus líderes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carolina Cosse, senadora electa por el Frente Amplio, dijo en una entrevista en Telenoche de Canal 4 que tiene "dos grandes temores": las mujeres y la democracia. “He visto que líderes y dirigentes de un partido integrante de la coalición han dicho cosas verdaderamente muy agresivas y hasta ofensivas con respecto a las mujeres”, comentó.

La exministra de Industria ejemplificó con los dichos de Guillermo Domenech, electo senador por Cabildo Abierto, “que expresó que las políticas de género eran poner en contra a las mujeres de los hijos” y que las mujeres “tienen que quedarse en su casa”. Asimismo, mencionó los comentarios de Martín Soldano, diputado electo por Cabildo Abierto, que dijo “si te gustó, bancátela” en relación a la interrupción voluntaria del aborto.



En la misma línea, Cosse expresó su preocupación por la posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública le sea asignado a Cabildo Abierto. Según comentó, es porque dicha cartera es la que regula la ley de interrupción voluntaria del embarazo. “Aunque no derogues la ley, si en la reglamentación hay chances de que el médico que te va a atender te trate mal, en el lugar te traten mal y el ministro diga que está mal, entonces corre riesgo de resurgir la industria de los abortos clandestinos”, dijo Cosse.



Luego se refirió a la democracia como el “tesoro” que construyeron los uruguayos. En referencia a esto dijo que teme porque en la “coalición hay un conjunto de actores que están tironeando y midiendo el aceite, haciendo afirmaciones verdaderamente complicadas y veo tibieza del lado de los demás líderes”.



A su vez, hizo referencia a las declaraciones que dio el lunes Ernesto Talvi, excandidato del Partido Colorado, cuando señaló que “los temas político-electorales y los temas militares se mantienen siempre a una prudente distancia” y dijo que le parecieron “tibias”. Talvi dijo esto consultado por el video que minutos antes del comienzo de la veda electoral difundió el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Entre otros, el general instó a los integrantes de las Fuerzas Armadas a no votar al Frente Amplio en el balotaje.



En cuanto a la actuación del Frente Amplio y las elecciones del pasado domingo, dijo que “ha salido fortalecido”. Además, agregó que la gran lección del resultado es lo que ha significado la “juventud, la militancia que se puso al hombro la campaña”. Los jóvenes militantes, según la ingeniera, demuestran que el partido político “tiene futuro y que la política de cuerpo a cuerpo es insustituible”.



La exministra también comentó que el Frente Amplio deberá hacer autocrítica con la “tónica frenteamplista”. Según explicó, esto significa no “salir a buscar culpables”. En la misma línea comentó que cree que hay que esperar un “tiempo razonable para reflexionar, para seguir haciendo política y construyendo futuro”. Por último, dijo que piensa que esa instancia tendrá que ser con la “más amplia participación” y no “a puertas cerradas”.

En cuanto a la figura de Daniel Martínez, dijo que “es parte de la renovación” porque que el cambio no son “solo caras”.



Además, consultada sobre si cumplirá el rol de comandar una oposición, comentó: “No creo que tenga que haber un referente. Eso se terminó”.