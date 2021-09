Cosse: no es "sano" para el Frente Amplio la "danza de nombres" para presidir el partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo este miércoles que no le parece “que sea sano” para el Frente Amplio, “manejar una danza de nombres” de posibles candidatos para presidir el partido. Además consideró “importante” la elección de quién presida pero dijo que no es algo “determinante”.

“No me parece que sea sano para el Frente Amplio manejar una danza de nombres. Lo que si creo que es importante para los frenteamplistas es entender que el Frente Amplio somos todos”, dijo la intendenta en rueda de prensa este miércoles recogida por radio Montecarlo.



“Considero que es muy importante quién presida el Frente Amplio, pero creo que no es determinante. Podes poner al rey de Siam de presidente del Frente Amplio pero si el frente no está movilizado y activo no sirve para nada. Eso es lo mas importante, y que el frente como tal, que somos todos, dejemos de mirarnos el ombligo y miremos lo que tenemos que mirar”.

Al finalizar, Cosse explicó que el “Frente Amplio es mucho más que una estructura”. “A veces me parece que la estructura del Frente Amplio se deja llevar por discusiones entre cúpulas. La gente, que es nuestra fuerza, está más frenteamplista que nunca, más propiciadora del dialogo y de la reflexión que nunca. Entonces yo tengo una gran confianza en eso porque es nuestra mayor fortaleza”, dijo.



“A veces me parece que algunos compañeros perdemos el fiel de la balanza; y el fiel siempre está con la gente y con la realidad”, concluyó.

Sus comentarios se dan en medio de un escenario de discusiones para definir quién será la figura ideal para presidir el partido. Hoy, la posibilidad de que Fernando Pereira sea candidato a presidente del Frente Amplio genera tensión en el Pit-Cnt.



La corriente “En Lucha” le pidió dar un paso al costado, pero para su grupo (Articulación) debe dejar el cargo solo cuando exista una propuesta formal de la izquierda.

Hoy el tema está sobre la mesa en el Secretariado del Pit-Cnt. En el ámbito se espera una respuesta formal de Pereira al planteo realizado por “En lucha”. Al momento la candidatura del titular de la central tiene el respaldo del MPP, la Vertiente Artiguista, Plataforma, el Partido Demócrata Cristiano.



El Partido Comunista, por su parte, se inclina también mayoritariamente por apoyar el nombre de Pereira, aunque la definición formal se adoptará en el Comité Central del fin de semana.