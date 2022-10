Cosse presidirá Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales; es la primera mujer de América Latina en el cargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue electa presidenta del Congreso Anual Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), y ejercerá el rol junto a Uğur Ibrahim Altay, intendente de Konya (Turquía); Jan Van Zanen, de The Hague (Países Bajos); y Lee Jang-Woo, de Daejeon (Corea del Sur).

La Intendencia de Montevideo informó que la jefa comunal será la primera mujer latinoamericana en presidir el Congreso.



"Es un honor a nivel personal y una gran oportunidad para Montevideo ejercer esta responsabilidad", aseguró Cosse en su cuenta de Twitter.

Agradezco al Congreso Mundial de @uclg_org por haberme designado como presidenta. Saludo a los alcaldes de La Haya, Konya y Daejeon por lograr este acuerdo que nos fortalece a todos. Es un honor a nivel personal y una gran oportunidad para Montevideo ejercer esta responsabilidad. https://t.co/axMT9TsX0j — Carolina Cosse (@CosseCarolina) October 14, 2022

La relación de Cosse con el CGLU fue centro de la polémica en un Congreso de Intendentes en agosto.



Como informó en su momento El País, durante una reunión de jefes comunales, se comenzó a discutir quién representaría a Uruguay en el Congreso Mundial, dado que el país solo contaba con un cupo. En los días previos, los intendentes ya habían sido notificados de que Cosse pretendía ser la que fuera.



El director de Recursos Financieros de la comuna capitalina, Mauricio Zunino, que estaba en la reunión en representación de Cosse, dijo que hay un acuerdo para postular a la intendenta como presidenta de la CGLU, gestado entre Mercociudades -asociación integrada por ciudades del Mercosur y Unasur- y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (Flacma).



El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que ya había deslizado ante sus pares que Cosse no asiste “mucho” a las reuniones de los intendentes en el interior, reaccionó al anuncio del economista. “Ahora entiendo un poco menos”, dijo, y subrayó que si bien se sabía que Uruguay había sido convocado a elegir un delegado, hasta ese momento se desconocía la postulación de Cosse. Además, reiteró que la exministra de Industria “participa del congreso cuando puede”.



“Critico la falta de empatía de la Intendencia de Montevideo, puntualmente de la intendenta Carolina Cosse, en pretender disputar en nombre del país y de determinadas asociaciones internacionales un lugar en el concierto internacional y ni siquiera tener la deferencia mínima, ya no de venir al Congreso, cosa que no hace, sino de conversarlo con sus colegas”, apuntó Olivera más tarde, en diálogo con El País.