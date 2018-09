Cosse sobre polémica con el Antel Arena: "lo que hubo fue una descoordinación"

"Lo acepté porque me parece que hay que seguir cambiando Uruguay, renovando el FA, pero no solo desde los nombres o las personas, sino también desde las ideas. La realidad y el mundo han cambiado mucho. No es solamente el quién, sino el para qué". Así respondió la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse esta mañana sobre su precandidatura presidencial.

Entrevistada en el programa Desayunos Informales, Cosse señaló que "cuando estos grupos me expresaron su apoyo, dije que aceptaba la responsabilidad, pero la condición es la definición del Frente Amplio".

En este sentido, dijo que "aceptará" lo que le "propongan" desde el FA. "Si me proponen que me vaya a mi casa, me iré. No es una definición exclusivamente personal. No tengo que incorporar elementos que entorpezcan esa discusión", señaló.



Manifestó que "no arranqué con una campaña preelectoral o nada por el estilo" y que habrá que ver cómo va "evolucionando" el tema.



Consultada por su relación con Daniel Martínez a raíz de la última polémica en torno a la venta de entradas para los espectáculos del Antel Arena, Cosse sostuvo que "con Daniel nos conocemos desde hace muchos años y hemos trabajado juntos en una enorme cantidad de cosas" y que "cuando uno está a cargo de una organización, hay procedimientos que hay que respetar. A veces, en esa ejecución hay descoordinaciones", que es lo que entiende que sucedió con la venta de entradas.



La ministra afirmó que "Antel había iniciado el proceso para las habilitaciones" y que "lo que hubo fue una descoordinación administrativa". "Él me llamó después del tuit, nos hablamos normalmente con Daniel", señaló.

Quiero transmitir mi absoluto convencimiento de que se trata de una decisión meramente administrativa, sin reparar en las consecuencias de la misma. Descarto la ignorancia de @Dmartinez_uy de esta resolución. Tengo plena confianza en el criterio y la fraternidad del compañero https://t.co/9jIzZrWUya — Carolina Cosse (@CosseCarolina) 19 de septiembre de 2018

Preocupada y "ocupada" por el desempleo

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, se mostró preocupada por las cifras de desempleo en aumento.



Cosse manifestó que la baja del empleo (hasta julio se habían perdido 40.000 puestos de trabajo) le "preocupa y ocupa". Sostuvo que "una de las claves del desarrollo del futuro es el cambio en el trabajo" y que no hay que "tenerle miedo a la tecnología", porque "los trabajos van a ir cambiando".



"No es que va a haber menos empleos, sino diferentes trabajos, otra forma de trabajar" señaló y puso el ejemplo del surgimiento de las apps de deliveries: "En el caso del delivery de comidas, nunca nos hubiéramos imaginado que un callcenter fuera importante para eso. Esos son trabajos diferentes que han aparecido vinculados con algo que relacionábamos hasta hace poco con un puñado de distintos tipos de trabajo".



La minstra sostuvo que el Frente Amplio deberá "vislumbrar un mundo que cambia rápidamente y que va a seguir cambiando", para que "al lado de sus principios, que centran al ser humano para el desarrollo verdadero", se pueda "adaptar sus políticas para el mundo del futuro". "Uruguay está en excelentes condiciones de acompasarse a eso y de tener un papel importante. Y tiene muchas ventajas para recorrer ese camino", indicó.