Cosse sobre negociaciones con ediles opositores y préstamo del BID: “Veremos cómo nos va, yo negocio todo el tiempo”

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que ella negocia “todo el tiempo” con los partidos de la oposición en la Junta Departamental, tras la polémica generada en Canelones y luego del apoyo a Yamandú Orsi por parte del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín.

Este domingo, durante una rueda de prensa brindada en la inauguración de la Criolla de Montevideo, la jerarca municipal fue consultada sobre el fideicomiso de Canelones y dijo estar "muy contenta" de que se haya logrado, tras la negociación con el edil opositor Juan López (Partido Nacional)

"No me voy a meter en los vericuetos de las negociaciones de cada intendencia porque no me corresponde. Estoy muy alegre porque Canelones haya logrado ese fideicomiso para que las obras lleguen pronto a la gente", afirmó.

Además, Cosse dijo que ella tiene una forma similar de negociar. “Yo negocio todo el tiempo. De hecho, nosotros venimos planteando el tema del proyecto BID desde agosto del año pasado", ejemplificó.

Sobre el préstamo en sí y cómo marcha la negociación, la intendenta aseguró que "hemos sido muy serios, muy responsables. Hemos planteado alternativas públicamente, hemos estado abiertos a la propuesta. Yo personalmente llamé a una mesa con todos los actores políticos, una cosa abierta, transparante, con representantes políticos de todos los sectores que están en la Junta", dijo.



"No hemos hecho nada más ni nada menos que trabajar, ser transparantes y tener mucha seriedad, veremos cómo nos va", concluyó.