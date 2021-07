Cosse se mostró a favor de que vacunación sea obligatoria por peligro de variantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se mostró a favor de que la vacunación sea obligatoria para toda la población, especialmente teniendo en cuenta que con el tiempo han aparecido nuevas variantes del coronavirus y puede seguir ocurriendo.

"Capaz que sí, capaz que sí", respondió la jerarca al ser consultada este viernes en rueda de prensa respecto a si la vacunación debería ser o no obligatoria. "Es un tema que tienen que definir los científicos, porque tenemos una baja de casos importantes, pero aparecen nuevas variantes", dijo.



Cosse indicó que "por lo menos el esfuerzo descentralizador hay que tenerlo", en referencia a que se pueda ofrecer la vacunación no solo por parte del Ministerio de Salud Pública.



En ese sentido, la intendenta recordó que desde mayo está listo todo el sistema para ir a los barrios a vacunar en un camión de la comuna. "Ahora el ministerio nos ha confirmado que tiene las vacunas y el lunes salimos", dijo.



"Me parece que hay que ir a todos los barrios de la periferia, poner el camión ahí y después seguir, seguir y seguir", indicó. Algo similar ocurrirá desde el lado de la cartera, que para captar a un 14% de la población que aún no se ha vacunado, llevará vacunadores a ollas populares y barrios periféricos de Montevideo y Canelones, como informó El País en su edición de este viernes.



La jerarca se mostró de acuerdo con esta iniciativa y dijo: "Me parece bárbaro, es lo que estamos haciendo sacando este camión. El ministro nos planteó este tema en mayo, en una semana teníamos todo pronto y estábamos esperando las vacunas", relató.



"Yo estoy convencida y, de hecho, resisto archivo perfectamente, porque siempre he dicho que hay que descentralizar la vacunación", expresó la intendenta.