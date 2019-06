Cosse: "Me han dado tanto palo por el Antel Arena que ver tanta gente es un mimo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse asistió ayer la séptima final de la Liga Uruguaya de Báquetbol disputada en el Antel Arena en la que Aguada venció a Malvín y consiguió su noveno título.

El Antel Arena, proyecto que se gestó cuando Cosse presidía la empresa pública, estuvo en el blanco de las críticas a raíz del costo final de la obra.



Inicialmente se anunció que el mismo iba a ser de US$ 40 millones, pero el Tribunal de Cuentes de la República (TCR) indicó en enero de este año que hasta ese entonces el costo fue de US$ 90,5 millones, según había informado el semanario Búsqueda.



Este jueves Cosse, a través de su cuenta oficial de Instagram y de Twitter, compartió fotos de ella en la final de básquetbol que se disputó anoche y escribió: "Agradecida por tantas muestras de cariño. La verdad es que me han dado tanto palo por el Antel Arena que ver tanta gente disfrutándolo es un mimo para el alma y me da mucha fuerza para seguir adelante".



Cosse fue interpelada en noviembre del año pasado por el senador Pablo Mieres para justificar los gastos de la obra