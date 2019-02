Cosse sobre Martínez: "Si tuviera alguna discrepancia con él lo llamo y lo hablamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse aseguró a la prensa este jueves que cuando dijo que crear un "Silicon Valley" uruguayo no pasaba por el "lugar físico", explicó que no se trató de una discrepancia con el intendente de Montevideo Daniel Martínez, quien propuso crear el polo tecnológico en la estación de AFE.



"Si tuviera alguna discrepancia con él (por Martínez) lo llamo por teléfono y lo hablamos”, dijo.



"Me llena de alegría que haya una propuesta que apunte a un Uruguay tecnológico", indicó. Sin embargo prefirió no opinar sobre la propuesta porque todavía no la conoce, según explicó.



"Me parece excepcional que figuras políticas estén planteando encolumnar Uruguay hasta la tecnología y la ciencia. Estoy totalmente de acuerdo y cuantos más políticos seamos en ese sentido mejor", aseguró.

En una rueda de prensa realizada el martes que fue recogida por Radio Universal, Cosse había sostenido que estaba "al tanto de lo que salió en los medios" y consideró complicado, en cosas profundas, caer en estereotipos", con respecto a la idea de Martínez.



En este sentido, relató que "si lo que queremos es hacer un desarrollo profundo y pujante de la tecnología en Uruguay, la clave no es un lugar físico, es que estén dadas las condiciones y cuáles son las nuevas condiciones que hay que establecer para que una industria que ya es pujante en el Uruguay pueda arrastrar a otras, ayudar al desarrollo de otra industria y pueda brillar cada vez más en el mundo como ya lo hace".



Además, "si hubiera que pensar en lugares, me preocuparía más por llevar esta industria al interior del país" y "si hubiera que pensar en Montevideo, el lugar ya lo tenemos: es el Latu".