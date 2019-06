Cosse: "Hay que investigar hasta las últimas consecuencias", dijo sobre fuga de Morabito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse se refirió al escape del mafioso italiano Rocco Morabito y otros tres reclusos de Cárcel Central sobre la medianoche del domingo.

"Hay que investigar hasta las últimas consecuencias”, dijo Cosse este martes en entrevista con el programa Todo Pasa (Océano).

Morabito y otros dos sujetos salieron de la prisión a través de un boquete y huyeron por las azoteas. Un cuarto sujeto escapó por una puerta de Jefatura.



Un informe policial redactado hace un año alertaba que Morabito intentaría escaparse de Cárcel Central y que el italiano ofrecía US$ 80.000 a los policías para que lo ayudaran a escapar.

La oferta se realizó a través de varios reclusos, más cercanos a la guardia, agrega el material reservado.



"Me preocupa porque me preocupa todo lo que tenga que ver con corrupción", indicó Cosse.



La precandidata frenteamplista dijo que primero quiere "escuchar la declaración del gobierno" ."Quiero tener una expresión oficial de qué paso y también es bueno reconocer que desde 2005 se procesan o se dan de baja unos 300 policías por investigación de corrupción, que eso antes no pasaba", agregó.



"Vamos a esperar la declaración del gobierno que todavía no la vi", remarcó y sentenció: "Yo creo que hay que investigar hasta las últimas consecuencias, no me cabe duda".