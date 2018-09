Carolina Cosse le dirá que sí al Frente Amplio si la propone como precandidata

La ministra de Industria, Carolina Cosse, indicó este miércoles que respondería "que sí a cualquier cosa" que el Frente Amplio le proponga, incluyendo si le piden que se postule a las elecciones presidenciales, informó el informativo de Canal 4 de Paysandú.



"Soy frenteamplista y voy a acatar la definición y la propuesta que tenga el Frente Amplio, cualquiera sea”, agregó la ministra quien hasta el momento no había confirmado su posible candidatura.

Sin embargo Cosse expresó que para que el partido elija su nombre primero tiene que haber un proceso del que participan tanto los sectores como las bases. "Quiero ser muy respetuosa" de ese proceso que tiene "sus tiempos, que están pautados", indicó.



"A veces yo quiero tener el cuidado de no apurar tiempos, o de no establecer por la vía de los hechos algún tipo de presión o señal equívoca hacia los sectores del Frente Amplio. Los compañeros están llevando a cabo sus discusiones, sus procesos y yo no soy un factor" en ellos.

RELACIONADAS Martínez y Cosse prenden los motores electorales; no planean aún dejar sus cargos públicos By EL PAIS Martínez y Cosse prenden los motores electorales; no planean aún dejar sus cargos públicos Martínez y Cosse prenden los motores electorales; no planean aún dejar sus cargos públicos

En caso de que Cosse sea nombrada precandidata deberá renunciar a su cargo para realizar campaña, tal y como se lo indicó el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Lo mismo ocurre con el resto de los ministros que quieran ser candidatos presidenciales, como sería también el caso de Ernesto Murro, ministro de Trabajo.



Sin embargo en los últimos días Cosse incorporó gente a su equipo de campaña. El secretario político del partido de gobierno, Gonzalo Reboledo, decidió salir de la estructura partidaria para integrarse al equipo de la ministra de Industria pensando en las elecciones de 2019.