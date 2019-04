Cosse: “Cuando escucho a Lacalle Pou hablar de austeridad pienso en motosierra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La precandidata del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse participó esta mañana en un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM).

Cosse sostuvo ante los presentes que el programa de gobierno del FA "no es un enganche electoral" y que cuando su partido "llega al gobierno no olvida su programa". La precandidata, además, se refirió a la política económica y dijo que la misma "ha sido confiable y hay que seguir así. Hay que agregar una política anticíclica de obra pública".



Agregó que "el déficit es un indicador importante que se debe cuidar. Hay que reducir el gasto, pero magia no se puede hacer".



También habló de seguridad pública: sostuvo que "es un problema" y añadió que "la forma del delito sin dudas cambió". Pero opinó que "la seguridad es un problema nacional, no de un ministerio".

A la salida del evento y en rueda de prensa, Cosse fue consultada sobre varios temas puntuales, uno de ellos las declaraciones del precandidato blanco Luis Lacalle Pou sobre el "shock de austeridad" que promete aplicar si gana las elecciones presidenciales. Al respecto, Cosse dijo: "Cuando escucho a Lacalle Pou hablar de austeridad pienso en motosierra".

La frenteamplista señaló además, al hablar de gasto público, que cuando se hace referencia al mismo hay que recordar que en el mismo "está incluido educación, seguridad y salud. Así que ojo, no estamos hablando de gastos superfluos".

"El gasto público siempre hay que hacer esfuerzos para reducirlo, y creo que puede haber muy buenas oportunidades de mejorar la calidad de la ejecución del gasto. Pero no es lo único que hay que hacer porque si yo solo cuido el gasto y no me ocupo de aumentar mis ingresos el camino que tengo es superlimitado", añadió.



Y sostuvo: "¿Cómo hago para aumentar mis ingresos? Promoviendo la inversión pública para que haya trabajo y la economía se dinamice, y promoviendo con medidas estructurantes a los sectores más pujantes de la economía para que enriquezcan la matriz productiva y además trabajando al detalle en la igualación de competencias de los productos nacionales con los importados para que la industria nacional se fortalezca más".



Cosse dijo que su énfasis "está puesto en aumentar los ingresos y hacer una política anticíclica para generar puestos de trabajo. Después las cosas tienen su tiempo y no son procesos que tengan que ir por el todo o nada, en el desarrollo de las cosas es que hay que ir viendo".

La precandidata también hizo referencia a la necesidad de “promover la inversión pública recurriendo a instrumentos y a herramientas que no afecten el déficit fiscal, muchos de los cuales ya los tenemos pero hay que mejorarlos como el caso de las PPP (proyectos de participación público- privada), que en estos años hemos tenido la experiencia de llevarlos adelante y hay que mejorar muchos aspectos".



Dijo, por ejemplo, que las PPP "llevan demasiado tiempo, por lo tanto hay que tomar medidas para que esos tiempos se acorten. Creo que no debería esto ser en el ámbito de un solo ministerio, tiene que haber un equipo interministerial". Dijo que también "seguramente hay que introducir algunos cambios en los pliegos para quienes van a arriesgar tengan mayores garantías".