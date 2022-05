Cosse dio positivo de covid-19 y cursa la enfermedad con "síntomas muy leves"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció este viernes que dio positivo en un test de covid-19. "Gracias a las cuatro dosis (de vacuna anticovid) estoy con síntomas muy leves, solo un dolor de garganta. Estoy bien de ánimo. Sigamos cuidándonos, ¡hay que seguir!", expresó la jerarca en su cuenta de Twitter.

El resultado finalmente fue positivo así que haré todo lo que me indicaron los médicos. Gracias a las 4 dosis estoy con síntomas muy leves, solo un dolor de garganta. Estoy bien de ánimo. Sigamos cuidandonos, hay que seguir! — Carolina Cosse (@CosseCarolina) May 20, 2022

Más temprano, Cosse había manifestado que tuvo contacto con una persona positiva en coronavirus y que la iban a hisopar.



"Por este motivo no podré estar en el homenaje que organiza la Intendencia de Montevideo en el memorial del Cerro junto a Crysol (Asociación de ex presas y ex presos políticos del Uruguay) y Femidesa (Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay), pero de corazón saben que estaré ¡presente!", expresó.