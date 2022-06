Habilitar venta de Internet por operadores de cable es "una masacre nacional", dijo Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo este jueves en rueda de prensa que habilitar a operadores de cable a vender Internet es “una masacre nacional” y afirmó que tiene la intención de “no dejar ninguna herramienta de lado para que esto vuelva atrás”.

“Estamos siendo testigos de un proceso de vaciamiento de Antel en varios aspectos”, sostuvo la jerarca, y mencionó que hay “una política de desestímulo al personal”, “retención de la inversión” y que a Antel “se le saca más en Rentas Generales".



“No la dejamos invertir, entregamos su principal negocio, que es Internet, su principal tema. No protegemos su capital humano y cada vez le sacamos más dinero. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama vaciar una empresa”, aseguró.

Al ser consultada sobre los dichos del presidente de Antel, quien manifestó que la empresa había ganado 25.000 clientes tras la entrada en vigencia de la portabilidad numérica, la intendenta replicó: “Tratar de confundir los tantos y empezar a hablar de la portabilidad cuando estamos hablando de una masacre nacional es realmente confundir a las personas”.



“La dimensión del error de haber establecido portabilidad con respecto a lo que se está haciendo ahora no es comparable, esto que se está haciendo es un enorme error que además no lo pedía nadie. ¿Quién lo pedía esto? ¿Quién lo necesitaba?”, cuestionó la jerarca.



Respecto a si es partidaria de llevar el asunto a una consulta popular, Cosse respondió: “Yo soy partidaria de no dejar ninguna herramienta de lado para que esto vuelva atrás”.

“No sé cuál es la herramienta, supongo que se formará un grupo de trabajo para estudiar las distintas herramientas, pero ya sea una acción constitucional, una consulta popular, una impugnación, la herramienta habrá que buscarla, pero lo que creo es que no nos podemos quedar en decir esto está mal, hay que hacer algo”, manifestó.



También aseguró que “hay que reaccionar” y que “el problema no es Antel, el problema es Uruguay”. “Porque las telecomunicaciones son la columna vertebral del desarrollo de cualquier economía sustentable en el mundo. Y tener una herramienta pública sana como es Antel es un capital muy importante para Uruguay”, definió.