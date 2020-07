Cosse vuelve contra Raffo: hace propuestas "irresponsables" y "le falta credibilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carolina Cosse, candidata por el Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, consideró que la también candidata a las elecciones departamentales Laura Raffo "hace propuestas irresponsables" y que "le falta credibilidad".

"Siento que (Raffo) hace propuestas irresponsables. Ella pertenece a una coalición que está en el gobierno, y puede tomar medidas desde ahí para reactivar el Uruguay y no las está tomando. De ese punto de vista le falta credibilidad", indicó Cosse durante su participación este lunes en el programa Desayunos Informales (Canal 12).

La ex ministra de Industria hizo referencia puntual a la promesa de Raffo de exonerar de impuestos a los comercios de barrio. "Las propuestas tienen que ser realizables, no hay que prometer calles en bajada", consideró.



"No hay que ser especialista tributario para saber que hay un gobierno nacional que decidió no suspender la suba de las tarifas. Plantea algo que no tiene peso en la estructura de comercios. Ella está en una coalición que puede hacer eso", reafirmó.



Por otra parte desechó la idea de que haya conflictividad entre los candidatos del Frente Amplio y aseguró que harán "una campaña unitaria" junto con Daniel Martínez y Álvaro Villar.

Las elecciones departamentales que debieron haberse realizado en mayo fueron suspendidas y se realizarán el domingo 27 de setiembre, en el marco de la emergencia sanitaria decretada tras las llegada del coronavirus.