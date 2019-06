Cosse dijo que hará "todo lo necesario para que no haya militares en la calle"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse respaldó la posición de Daniel Martínez en cuanto a la reforma constitucional que plantea el nacionalista Jorge Larrañaga en materia de seguridad.

"No estoy de acuerdo con la reforma que propone Larrañaga. Ahora bien, una vez que la voluntad popular se exprese, haré todo lo necesario para que no haya que llegar a tener a los militares en la calle", dijo Cosse este viernes en entrevista con el programa Buen Día Uruguay (Canal 4) .



Ayer jueves Daniel Martínez dijo que de llegar a ganar la carrera por el sillón presidencial le diría "gracias, muy amable" a la posibilidad que el Ejército salga a la calle a reforzar la seguridad.

Uno de los puntos de la reforma es crear una Guardia Nacional que pueda trabajar en materia de seguridad pública, conjuntamente con el Ministerio del Interior, y que esté integrada por militares que apoyen a la Policía en el combate al crimen.



"Ahí no dice que sea obligatorio poner el Ejército a la calle", había dicho Martínez agregando que "obligación no hay" a pesar de que el plebiscito sea aprobado.



En ese sentido Cosse dijo que "los militares no están formados para cumplir esas funciones".



Luego de las declaraciones de Martínez, Larrañaga citó a una conferencia de prensa urgente en el Parlamento y dijo que “las afirmaciones del ingeniero Martínez son una excelente noticia para los delincuentes y una muy mala noticia para la gente honesta y también para la democracia".



Martínez, había explicado que el texto a plebiscitar no obliga a poner el Ejército en la calle. “La ciudadanía lo que te dice es que ‘habilita a’, no te está diciendo ponelo".



El líder de Alianza Nacional, por su parte, interpretó que el exintendente no estaba afín a cumplir con lo que manda la Constitución y apuntó: “Hasta la dictadura militar acató el veredicto de las urnas en lo que hace al intento de reforma constitucional de 1980”.



Horas más tarde Martínez indicó: "Yo nunca dije que no iba a respetar el mandato de la ciudadanía. Él (por Larrañaga) interpretó que yo decía que no iba a respetar a la ciudadanía".