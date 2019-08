Cosse dijo que si "El Gucci" grabó a Martínez "es un indicio claro de falta de códigos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Continúan las repercusiones en la interna del Frente Amplio por la corta estadía de Gustavo Serafini, conocido como "El Gucci", en la actividad política. El artista anunció el domingo que se iba a postular a diputado por Baluarte Progresista. Sin embargo, de inmediato aparecieron las críticas por parte de dirigentes del oficialismo, especialmente de los más allegados a Daniel Martínez. El candidato le pidió que baje su candidatura y el músico explotó.

Sobre esta situación, se refirió Carolina Cosse. "No me gustan los linchamientos, no soy partidaria de eso, pero evidentemente hay una falta de códigos que da un marco razonable para las denuncias de diversas compañeras", dijo ayer en Informativo Carve (Carve).

"Si una persona graba una conversación privada es un indicio claro de falta de códigos, que refuerza o da sustento una serie de denuncias que diversas compañeras han hecho", agregó. Vale recordar que "El Gucci" reconoció que grabó la conversación que tuvo con Martínez "cuando la cosa se puso turbia".

Este jueves en Doble Click (Del Sol), la exprecandidata añadió que vivió "este proceso con mucha preocupación, pero afortunadamente se cerró".

"Nuestro candidato escuchó el planteo de las compañeras y dio marcha atrás. Para mí es un tema cerrado del que todos tenemos que aprender. En política se cometen errores. El tema es cómo saldarlos. Él fue sensible a los planteos de las compañeras y no hay que ensañarse", señaló.

"Nuestra sensibilidad es algo muy necesario para el Frente Amplio y para el país", valoró.

Asimismo recalcó que hay que "mirar para adelante" porque "tenemos enormes desafíos y tenemos que estar juntos y juntas".

"El partido tiene una definición antipatriarcal que no tiene ningún otro partido. Eso me parece una base de trabajo muy importante porque eso tiene que ver con la aspiración a generar un mundo mejor", finalizó.