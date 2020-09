Cosse dijo que "están faltando medicamentos" en ASSE; "No es verdad", respondió Cipriani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, respondió este martes a un comentario que había realizado más temprano la candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) Carolina Cosse de que "están faltando" y "terminando" los medicamentos en el organismo público.

Cosse dijo en "Desayunos Informales" (Canal 12) que "frente a un recorte presupuestal están faltando medicamentos", para lo cual propone desde lo municipal "generar un fondo para medicamentos y complementar lo que está faltando del otro lado". En esa línea, remarcó: "La realidad es que se están terminando los medicamentos". La candidata no precisó cuáles.

Consultada al respecto, Cosse dijo que hay "quejas" de la gente y que le ha llegado este asunto por parte de "personal de salud" que trabaja en su equipo de campaña. Respecto a si este faltante que adujo es en las policlínicas o en otros centros de salud, Cosse respondió: "Me lo informan en general, no me dicen en qué lugar".

Frente a estas declaraciones, Cipriani respondió a través de su cuenta de Twitter señalando que "no es verdad" el faltante de medicamentos que denunció la senadora y candidata frenteamplista. Puntualizó que "solo faltan tres fármacos importados que no hay en stock en Uruguay".

Además, adjuntó en el tweet una imagen con la respuesta de la directora de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana, Gabriela Lamique, quien señaló que las farmacias de la RAP Metropolitana "no cuentan con faltante de medicamentos a excepción de Glimepirida 4mg y Sales de Fe 300 mg", porque "no se encuentran en stock en el laboratorio proveedor adjudicado".

En la respuesta que compartió Cipriani se hace mención a dos medicamentos, mientras que el jerarca nombró tres. El presidente de ASSE dijo a El País que el tercer fármaco es la pantalla solar, y que en este momento "no estamos en época" de uso.