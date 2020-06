Cosse dijo que "no descarta" tratar de derogar la ley de urgencia porque "tiene cosas graves"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la madrugada de este sábado, tras 16 horas de debate, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de urgente consideración que envió el Poder Ejecutivo. Ahora la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados, que tendrá 30 días para analizarla.

La senadora frenteamplista Carolina Cosse dijo luego de la aprobación del proyecto en la Cámara Alta este sábado que “no está descartado” dentro del Frente Amplio apoyar un mecanismo que busque derogar total o parcialmente la ley.

“Se puede llevar adelante una iniciativa de referéndum para derogar algún artículo, todo el capítulo o toda la ley, no se ha discutido”, dijo la legisladora en rueda de prensa.

“Estamos poniendo toda nuestra energía un paso a la vez porque esto es un proceso importante y tenemos que estar al pie del cañón”, agregó la exministra de Industria.

Cosse insistió en que el Frente Amplio todavía “no ha tomado posición”, pero añadió: “Nadie descarta tomar acciones de salir a juntar firmas y demás, pero esas acciones hay que organizarlas después de que hay una ley aprobada”. “En particular yo no lo descarto porque creo que la ley tiene cosas graves”, agregó.

Entre otros, mencionó el artículo referido al derecho de huelga. “Un intento, que se va a terminar aprobando, porque tienen la mayoría, de reglamentar el derecho de huelga, y también de criminalizar las manifestaciones públicas. Y eso es muy grave no porque estamos asignando una intención, no estamos diciendo que la intención es esa, estamos diciendo que como va a quedar redactado va a quedar abriendo un flaco a que si hubiera un desmán, un abuso, eso no sea ilegal”, dijo.

La candidata del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo dijo que después de la primera jornada de discusión artículo por artículo del proyecto de ley de urgencia en el Senado “sintió el peso de la gravedad en términos del ordenamiento democrático”. “Ni siquiera estamos hablando de dos modelos de país. No es que estamos hablando de un modelo de país progresista y uno de derecha, estamos hablando del cambio de algunas condiciones básicas del Uruguay”, afirmó.

“El gobierno tiene todo el derecho de llevar adelante su programa de gobierno, tiene mayorías parlamentarias para hacerlo, lo que no está bien es que use un mecanismo de excepción constitucional para poner todo su programa de gobierno en un mecanismo que va a salir aprobado sí o sí”, dijo.

La senadora destacó algunos cambios logrados entre el borrador y lo aprobado esta madrugada –por ejemplo, que se quitara la desmonopolización de Ancap- pero aseveró de todas maneras que “los aspectos más profundos de esta ley no cuentan con el respaldo de la academia ni nacional ni internacional, ni de las organizaciones que tienen experiencia trabajando en las diferentes áreas”.