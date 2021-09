Cosse dijo que "Antel está en piloto automático" y Gurméndez respondió: "Mejor que se ocupe de Montevideo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Me preocupa que Antel está en piloto automático", dijo este jueves la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en rueda de prensa que recoge Radio Monte Carlo.

La jerarca fue consultada sobre la situación actual de la empresa estatal de telecomunicaciones, que presidió entre 2010 y 2015, y dijo que no sabe por qué eso es así y que tampoco haría interpretaciones "sobre las intenciones", pero que "no hay ningún proyecto de Antel".



"Si uno no está todo el tiempo con equipos técnicos que estén llevando adelante proyectos, que estén motivados; si uno no está todo el tiempo revisando que esté funcionando todo bien, empiezan a caerse cosas", agregó Cosse.



Horas más tarde y mediante su cuenta de Twitter, Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, le respondió a la intendenta: "Paradoja de Cosse: lo que no hicieron en años, me lo exigen ahora".



Su tuit se acompaña de un listado que enumera distintas zonas que no tienen conexión de fibra óptica, para las que Cosse solicita que Antel "estudie la posibilidad de desplegar la infraestructura necesaria para habilitarlo".



Y en respuesta a esa carta, Gurméndez acota: "55 barrios carenciados olvidados. ANTEL no era de todos, cientos de millones de dólares despilfarrados en aventuras. Nos hacemos cargo: acá hay plan y presupuesto. Mejor que se ocupe de Montevideo. ¡Que tupé!".



Paradoja de Cosse: lo que no hicieron en años, me lo exigen ahora. 55 barrios carenciados olvidados. ANTEL no era de todos, cientos de millones de dólares despilfarrados en aventuras. Nos hacemos cargo: acá hay plan y presupuesto. Mejor que se ocupe de Montevideo. ¡Que tupé! pic.twitter.com/oZFnbdmv7h — Gabriel Gurmendez (@ggurmendez) September 16, 2021

Los dichos de Cosse se dieron luego de una caída en el servicio de fibra óptica ocurrido el pasado sábado, que dejó a unos 80.000 clientes fijos residenciales sin conexión entre las 20 y las 21:40 hrs, según informó Antel en un comunicado.

El inconveniente se debió a "un fallo en la comunicación entre parte de los equipos que cursan el tráfico de Internet de todo el país". La empresa dijo que además de realizar las reparaciones, "la causa del problema fue reportada al fabricante del equipamiento involucrado a los efectos pertinentes".