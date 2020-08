Cosse tras crecer en encuesta: "Aún en condiciones desiguales estamos ganando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata a la Intendencia de Montevideo Carolina Cosse superó en intención de voto tanto a Álvaro Villar como a Daniel Martínez, según la última encuesta realizada por la consultora Cifra, que fue difundida por Telemundo. "Es bueno tener momentos como este", indicó en declaraciones a El País.

"Estoy muy contenta con la campaña como se viene desarrollando y creo que los frenteamplistas tenemos que apretar filas y seguir caminando y caminado Montevideo como podamos, para asegurarnos bien tranquilos la victoria. Me parece que es importante", expresó la candidata.

Cosse indicó además que "a la candidata de la oposición", en referencia a Laura Raffo, se la ve "muchísimo en los medios, el tiempo que está es altísimo en todos los informativos, en todos los diarios, está en todas partes y la verdad que nosotros no".



"Entonces lo que digo es: me parece que es bueno que razonemos eso los frenteamplistas, que aún así, en condiciones desiguales, estamos ganando, entonces no hay que aflojar", opinó.

Por otra parte, Cosse aseguró que tomar esta posición de ventaja en intención de voto no la hace replantearse su campaña y explicó: "Tenemos una campaña que en el marco de la pandemia aún sigue siendo cuerpo a cuerpo".



"Yo voy a los lugares, hago la recorrida, escuchamos a la gente, verdaderamente aprendemos mucho, me doy cuenta de cosas que tienen razón y vamos confirmándonos en que la manera de encarar las cosas tiene que ser con innovación, con mucha participación y jugando en toda la cancha", aseguró la candidata.

La ex ministra de Industria adelantó que, en caso de ganar, el gabinete que tenga "va a jugar en toda la cancha" y aseguró que es necesario "trabajar de a varios" para cambiar la realidad. "Si soy intendenta va a ser un gobierno del Frente Amplio, para mí eso es importante", indicó, si bien no adelantó de qué manera se repartirían los cargos. "Primero hay que ganar", aseguró.

La celebración en Kalima.

Cosse sabía que la encuesta de Cifra iba a mostrarla por primera vez liderando la interna del Frente Amplio pero se enteró de cuál era la ventaja en el momento en que Mariana Pomiés lo anunció en Telemundo.



La ingeniera estaba en la vereda de Kalima, el boliche ubicado en la esquina de Jackson y Durazno, entre los barrios Palermo y Parque Rodó, esperando para salir en vivo en canal 12. Detrás de ella, sus suplentes en el Senado, sus candidatos a suplentes a la intendencia y una veintena de militantes festejaban con aplausos y algún grito. La candidata celebró con las risas y algún abrazo.

La ingeniera participó este lunes en Kalima de la presentación de La Amplia, el sector que lleva primera en la lista de ediles a la Junta Departamental a la candidata más joven, Lucía Acosta Arnaud, de 22 años. La lista 42020 fue presentada por la senadora suplente Carmen Beramendi, de 70 años.