Cosse y la coalición resolvieron extender el plazo por el préstamo del BID para negociar el proyecto

De un lado de la mesa, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse y parte de su gabinete. Del otro, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, Graciela Villar (Frente Amplio), Laura Raffo (Partido Nacional), Felipe Schipani (Partido Colorado), Daniel Peña (Partido de la Gente) y un edil por cada uno de los partidos con representación en la Junta Departamental.

A seis días de vencerse el plazo para votar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones que solicitó la Intendencia de Montevideo (IMM), el gobierno departamental y la coalición acordaron las bases para tramitar una solicitud de prórroga del plazo ante el organismo multilateral.



Antes del martes, los partidos políticos deberán acordar los fundamentos legales del pedido de extensión que será votado por la Junta Departamental y había sido reclamado por la coalición. Y luego tienen previsto entrar al fondo del asunto por un período de entre 60 y 90 días, en busca de un acuerdo del que, hasta ahora, parecen estar bastante lejos.



Cosse fue la primera en hablar en la reunión de ayer. La intendenta destacó la tradición de acuerdos de la política uruguaya y planteó que había dos opciones: o dejar caer el proyecto o prorrogar el plazo. Señaló, asimismo, que era favorable a extenderlo y convocó a “construir juntos”, dijeron a El País participantes de la reunión.

Le siguió Peña, que además de ministro de Ambiente es líder del sector colorado Ciudadanos. El jerarca afirmó que la negociación debía encaminarse para que no haya “ni vencidos ni vencedores”. Por lo pronto, y en este sentido, el oficialismo y oposición departamental se comprometieron a evitar pases de factura en el documento final, en caso de un acuerdo.



Raffo, en tanto, dijo que la necesidad era de llegar a un acuerdo con “equilibrio”. Además destacó que el préstamo compromete a cinco administraciones y la relevancia de las obras de saneamiento para barrios de “extrema vulnerabilidad”.



Los representantes de los partidos acordaron que evitarían entrar ayer en la cuestión de fondo sobre qué parte del préstamo se negociará. Es que las posiciones son distantes y requerirá de varias reuniones. De todos modos, los blancos deslizaron que su postura es debatir todo el proyecto, como han expresado hasta ahora.

Schipani, por su parte, valoró el ámbito de diálogo aunque, asimismo, señaló que hubiera querido que se desarrolle antes.



La IMM busca mantener la estructura base del préstamo de US$ 70 millones, comprendido por US$ 47,6 millones para un nuevo plan de limpieza y US$ 22,4 millones para obras de saneamiento. Además hay dos contrapartidas del gobierno departamental. Una inicial de US$ 12,5 millones y otra adicional de US$ 12 millones ofrecida la semana pasada en respuesta a un planteo de los blancos.



Lo que la oposición más cuestiona es la utilización de un préstamo a 25 años para comprar con parte de ese dinero camiones y contenedores, los que tienen una vida útil muy inferior al plazo de pago. Por eso, por ejemplo, el Partido Nacional impulsa que el préstamo sume dinero en materia de saneamiento y mantenga los aspectos vinculados a limpieza que sean obras de infraestructura, pero destine menos a bienes fungibles.



La comuna, en tanto, argumenta que la integralidad del préstamo generaría inconvenientes para cambiar la estructura de US$ 70 millones.



La IMM necesita de 21 votos para aprobar el endeudamiento más allá del período, por lo que precisa de la adhesión de al menos tres opositores en la Junta Departamental.

Raffo destacó ayer en conferencia de prensa que “empieza a haber un ambiente de diálogo que hasta ahora había estado un poco esquivo”. “Sería muy adelantado de nuestra parte estar diciendo si se abre o se cierra el préstamo. Lo importante es que se genera esta prórroga”, dijo la presidenta de la Departamental del Partido Nacional.



Cosse contestó después que la IMM estuvo “abierta al diálogo” desde agosto y que sigue “dispuesta a construir”. “Si después de pedir la prórroga no se vota hay que empezar de nuevo todo. Apelamos a la buena fe del sistema político”, dijo.



Schipani dijo que “para el Ministerio de Ambiente es muy importante la política de residuos que se está impulsando”. “Pero una cosa son las cuestiones vinculadas al gobierno y las opiniones que pueda dar el ministro y otra cosa son las posiciones del partido”, concluyó.



Contrapunto por negociación