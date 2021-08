Cosse admitió que "desearía" que se habiliten  los bailes, pero recalcó que define el MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, habló este jueves sobre las fiestas y eventos, que se volverán a habilitar con un protocolo. Indicó que están a la espera de un decreto del Poder Ejecutivo o una resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) donde se "explique más en concreto".

"La autoridad sanitaria es el MSP. Nosotros primero tenemos que ver bien qué es lo que están aprobando, y no tengo esa información", agregó en una rueda de prensa.



El presidente Luis Lacalle Pou comunicó el lunes que para el 24 de agosto, Noche de la Nostalgia, se habilitarán fiestas formales con baile, aforo y otros requisitos y limitaciones. Este jueves, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, comunicará la actualización del protocolo.



El mandatario aclaró el lunes que las reglas que ponga el gobierno quedan sujetas a lo que disponga cada Cecoed.



Cosse indicó que hay que distinguir tres temas. "Uno, si me gusta bailar. Me gusta bailar. Dos, si desearía que se habiliten los bailes. Lo desearía. Tres, si es científicamente aconsejable".



"Hay que ver, de los tres, cuál tiene más relevancia. La decisión de policía sanitaria le corresponde al MSP, lo otro es un tema de logística", agregó.