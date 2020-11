Cosse aceptó formar mesa de diálogo con gremiales turísticas por crisis del sector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta electa, Carolina Cosse, recibió el proyecto de “emergencia turística” para Montevideo, elaborado por el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón. En la antesala de una nueva temporada de verano, Rodríguez propuso a Cosse la conformación de una mesa de diálogo con los actores del sector. La futura intendenta aceptó la integración de este ámbito para discutir soluciones a problemas que se generan por las fronteras cerradas y se comprometió a estudiar el proyecto de decreto, que incluye exoneraciones y beneficios para el sector turístico.

“La reunión fue muy buena, me encontré con una intendenta electa receptiva al planteo. Estuve con ella y con el designado director de Turismo, Fernando Amado, con quien tenemos una muy buena relación”, señaló Rodríguez.



“Con respecto al proyecto, me dijo que lo van a estudiar en profundidad, que se van a quitar y poner cosas que ellos crean convenientes. Yo les dije que no hay ningún problema con eso, que era un planteo para empezar a trabajar. Con respecto a la renuncia fiscal que les planteé, de seis meses, me dijeron que verán cuánto afecta las arcas de la intendencia”, agregó el edil de la lista 404.

Con respecto a la conformación de la mesa de diálogo, el legislador señaló que se precisa “para mañana”, por la proximidad de la temporada, por lo cual es de estimar que será convocada a la brevedad por la intendenta electa.



La propuesta de “emergencia turística” de Rodríguez señala que los prestadores registrados como contribuyentes ante la IMM “deben obtener rápidos beneficios departamentales que con las medidas nacionales puedan ayudar a su subsistencia”.

“Este hecho inédito marca un esfuerzo de los gobiernos departamentales a los sectores más vulnerables, dado que los mismos, ante niveles de facturación cero, no pueden hacer frente a las pesadas cargas tributarias que en épocas de actividad normal serían parte de los costos operativos”, destaca.



Entre otras cosas, la iniciativa declara la “suspensión temporal” de las obligaciones contractuales derivadas de todo crédito por concepto de deuda originada en tributos departamentales de las empresas turísticas, registradas durante el último año anterior a marzo de 2020.



Además, el edil nacionalista hizo entrega a la intendenta electa de una serie de propuestas para promover el Montevideo “cultural”, “de compras” y “gastronómico”.

Con el ministro.

En tanto, la Unión de Transporte Turístico del Uruguay (UTTU) se reunió ayer con el ministro del ramo, Germán Cardoso. La gremial concurrió luego a la Presidencia para entregar una carta en la que se solicita se declare la “emergencia” para el sector en todo el país, lo cual implicaría exoneraciones y beneficios tributarios.



“El ministro fue muy receptivo, como siempre; se mostró con ganas de colaborar. Nosotros le dijimos que vamos por la emergencia turística y él dice que eso es un título. Pero para nosotros no lo es. En el agro se decreta la emergencia y a la gente del campo se le postergan todas las cuentas. Nosotros hace nueve meses que estamos parados y el cierre de las fronteras fue el knockout para el sector. Hay causas justificadas para decretar la emergencia turística”, declaró a El País Álvaro Gugliotta, presidente de la UTTU.

“Cardoso nos dijo que iba a trasladar todo lo que le dijimos a la Torre Ejecutiva y que hará gestiones con el Banco Central. Nos están cobrando todos los aportes cuando estamos con una facturación cero desde el 13 de marzo”, agregó.



Son 816 las empresas de ómnibus y camionetas afectadas por el cierre de fronteras a causa de la pandemia.