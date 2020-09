Corte planea habilitar el martes sistema online para justificar voto o pagar multa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, confirmó que desde el próximo martes las personas podrán justificar el voto o pagar de forma online la multa en caso de no haber asistido a las elecciones departamentales y municipales que se desarrollarán este domingo 27.

El miércoles de la semana pasada, El País informó que la Corte Electoral analizaba, producto de la pandemia del coronavirus y con el objetivo de evitar aglomeraciones, un mecanismo que le permita a los ciudadanos justificar o abonar de forma online su ausencia en el sufragio.

"La idea es que el martes quede operativa la plataforma online para la justificación o para pagar la multa", señaló Garchitorena en esta jornada a radio Carve.

De todos modos, quienes deseen hacerlo de manera presencial, podrán justificar o pagar la multa en cualquiera de las oficinas de este organismo en todo el país. Si el titular de la credencial no pudiera trasladarse para realizar la justificación, podrá presentarse un tercero en su nombre.



Todas las personas que aparecen inscritas en el Registro Cívico Nacional deberán obligatoriamente presentarse a votar en las elecciones departamentales. Lo que no es obligatorio es el voto a candidatos a alcaldes que se da en paralelo. Esto implica que quienes no voten tendrán dos caminos: o pagar una multa por no votar o presentar un certificado que justifique su ausencia en el sufragio.



Hay 30 días posteriores a la elección, es decir del 27 de setiembre al 27 de octubre, para justificar el no voto en las oficinas de todo el país.