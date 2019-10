Corte Electoral resolvió que papeletas apócrifas por reforma constitucional no anularán el voto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este viernes de tarde el ministro de la Corte Electoral José Garchitorena indicó que el organismo que integra resolvió no anular los votos de aquellos sobres que contengan papeletas apócrifas de reforma constitucional, cualquiera sea, en un escenario donde los ciudadanos podrán votar el próximo 27 de octubre el plebiscito de la campaña “Vivir sin miedo”, que impulsa el senador blanco Jorge Larrañaga.

En diálogo con El País, Garchitorena dijo que en 2014 -oportunidad en que la ciudadanía votó por el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad, que finalmente no prosperó- "se tomó una decisión exactamente igual, ante un planteo similar".



La reforma constitucional se vota al mismo tiempo que la elección nacional. Al no existir una papeleta por el “No”, quienes no coloquen la hoja por el “Sí” en el sobre de votación estarán votando de forma negativa indirectamente.



El ministro hace referencia a dos cartas que envió el martes la Comisión promotora del plebiscito "Vivir sin miedo", donde informaron denuncias vinculadas a la anulación del voto y pusieron en conocimiento que en plebiscitos anteriores "existieron maniobras que de manera organizada destruyeron e hicieron desaparecer las papeletas de los cuartos secretos".



Respecto al primer punto, Garchitorena indicó que si bien los promotores "no" pidieron específicamente que lleven adelante esta medida, la Corte Electoral resolvió "adelantarse" para evitar anulaciones de votos. "Con esta decisión se desestimula (posibles anulaciones) porque no tiene ningún sentido", afirmó.



Por otro lado, frente a la preocupación por maniobras que puedan destruir o desaparecer papeletas durante el día de la votación, el ministro dijo que transmitió a la Comisión Impulsora del plebiscito "la tranquilidad de que la corte mandó a imprimir 4,5 millones de papeletas, y todas las dependencias y mesas de votación tienen papeletas suficientes para ir reponiendo en el correr del día las faltantes". Esto, señaló, "sin perjuicio de las papeletas que naturalmente mandaron a imprimir los propios promotores que con sus delegados estarán recorriendo los circuitos y reponiendo en caso de faltantes".