Corte Electoral aprobó papeleta de "Si" para la reforma impulsada por Larrañaga

La Corte Electoral aprobó este jueves la papeleta por el "Sí" para votar la reforma constitucional impulsada por la campaña "Vivir sin Miedo" de la mano del senador blanco Jorge Larrañaga.

El líder de Alianza Nacional informó a través de su cuenta de Twitter la aprobación de la papeleta y adelantó que recorrerá el país para "reformar la Constitución y cambiar la realidad de una sociedad que cada día vive con más miedo".

BUENAS NOTICIAS

La Corte Electoral aprobó la papeleta por el SÍ que se plebiscitará con las elecciones nacionales. Recorreremos el país para reformar la Constitución y cambiar la realidad de una sociedad que cada día vive con más miedo.

El 27 de octubre, acompañanos. Votá Sí. pic.twitter.com/xpiSaRUTCY — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) September 5, 2019

Al votar con la papeleta se vota sí "al proyecto de Reforma Constitucional presentado en Asamblea General el 25 de febrero de 2019 por más del diez por ciento de ciudadanos habilitados inscritos en el Registro Cívico Nacional", expresa la papeleta.



"Dicha reforma promueve que la ley regule el allanamiento nocturno por orden judicial; que quieren fueron penados por determinados delitos deban cumplior las penas en su totalidad; establece la pena de reclusión permanente ante la comisión de delitos graves, que podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia luego de 30 años de reclusión y crea la Guardia Nacional con atribuciones y cometidos de seguridad pública", detalla.

Debate.

Larrañaga aseguró hace algunas semanas en "Todo pasa" (Océano) que el plebiscito tiene "una altísima chance" de ser aprobado pese a la caída de 18 puntos porcentuales que marcó Cifra en su última encuesta.



El senador dijo además que no tiene "ningún inconveniente en debatir" sobre su proyecto para reformar la seguridad.



Consultado sobre un eventual oponente, señaló: "Me gustaría debatir con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que ha calificado a nuestra reforma con la metáfora de un elefante, y yo creo que el elefante son ellos que no lo ven y que lamentablemente no advierten todo lo que se ha invertido en seguridad pública y los pésimos resultados que han obtenido en tres períodos de gobierno".