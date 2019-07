Corte Electoral analiza si es quien debe habilitar a Robert Silva

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Mientras en el Partido Colorado siguen puliendo la consulta que en estos días trasladarán a la Corte Electoral para definir si el docente y abogado Robert Silva puede o no ser candidato a la vicepresidencia, los ministros de la Corte se preparan para una primera fase del análisis: resolver si está dentro de sus competencias responder a la petición.

Un ministro de la Corte que prefirió no ser identificado, informó a El País que como “no hay un procedimiento prefijado” ante casos como este, “lo primero que se planteará es si corresponde que la Corte Electoral conteste” la consulta que presentará el Partido Colorado.

Talvi anunció el lunes pasado en una conferencia de prensa que presentará una consulta para definitivamente resolver si Silva puede ser candidato a la vicepresidencia.

Ocurre que para algunos abogados constitucionalistas, el docente debería haber renunciado desde, al menos, el 27 de octubre del año pasado a su cargo como consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para candidatearse a la vicepresidencia, entendiendo que entre sus cometidos, está el de desempeñarse como senador de la República. Él presentó su renuncia el viernes 5 de julio.

En esto hay dos bibliotecas, para algunos abogados constitucionalistas como Martín Risso, “el vicepresidente es un legislador” más, sin embargo, para otros, como el profesor grado cuatro de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, Eduardo Lust Hitta, lo que la Constitución impide es ser candidato a legislador, y el cargo de vicepresidente no lo comprende dado que también puede llegar a ser presidente temporal o definitivo, presidente de la Asamblea General y presidente de la Cámara de Senadores.

Apenas reciba la consulta, la Corte Electoral la derivará a la Comisión de Asuntos Electorales para “analizar el tema”, señaló el ministro, aunque en ese mismo momento deberá plantearse si es competencia o no de la Corte revisar casos como este. Ayer, una fuente política dijo a El País que el organismo “no evacúa consultas”, y esto es lo que piensan incluso algunos de los ministros de la Corte, según explicaron. “Me consta que hay ministros que tienen diferentes opiniones al respecto. Si este es el momento de manifestar la opinión o debe ser otro, eso seguramente será un debate previo que la Corte deberá zanjar”, explicó la fuente.

Por su parte, la ministra Ana Lía Piñeyrúa, indicó a El País que no conocía precedentes como este en la Corte Electoral. En total, hay nueve ministros, y en caso de que se resuelva revisar el planteo de los colorados, la resolución debe ser aprobada por cinco de ellos.

Ayer a la tarde, el comando político de Ciudadanos seguía trabajando en la redacción de la consulta. El integrante del sector Max Sapolinsky indicó a El País que será el Partido Colorado quien presente la consulta y no el sector. Talvi está “absolutamente seguro de que estamos pisando en terreno jurídico firme”, de acuerdo a las consultas que él mismo realizó con abogados constitucionalistas. La otra situación que los colorados deben definir es no solo cómo asimilar este caso, sino cómo definir su postura cuando en 2017 argumentaron que el vicepresidente -en el caso de Raúl Sendic- sí era un legislador en momentos en que se discutía el pago de un subsidio.

En la misma línea fue este lunes el expresidente Julio María Sanguinetti. Consultado por Telemundo, señaló que “lo que la Constitución prohíbe es ser candidato a legislador. La Constitución es precisa: cuando habla de presidente habla de presidente, cuando habla de vicepresidente habla de vicepresidente, cuando habla de legislador habla de legislador”, consideró.

Para exministro, la consulta debe ir a la Junta Electoral

El exprecandidato a la Presidencia por el Partido Colorado y exministro de la Corte Electoral Edgardo Martínez Zimarioff considera que la consulta debe formularse primero ante la Junta Electoral. Para Martínez, que durante 15 años se desempeñó como ministro de la Corte, “el tribunal de primera instancia” es la Junta. En Uruguay hay una Junta Electoral por cada departamento integrada por representantes del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. “La Corte Electoral que es un tribunal de segunda instancia como lo es la Suprema Corte de Justicia en lo judicial, puede actuar recién cuando las Juntas que es la primera instancia, señalaran que esto no se atiene a las normas”, explicó Martínez a El País. Paralelamente, señaló que tanto la Junta como la Corte Electoral podrían negarse a cualquier tipo de consulta como la que pretende formular el Partido Colorado si encuentra que hay un eventual “prejuzgamiento” sobre aspectos en los que luego se podría estar resolviendo algún tipo de resolución. “La Corte puede actuar como asesor si el partido le pide un asesoramiento sobre tal cosa, pero también podría decir que no le corresponde porque estaría prejuzgando frente a la posibilidad de que tuvieran que fallar al respecto”, apuntó. Martínez considera que Silva no puede ser candidato a la vicepresidencia porque “está en juego que no renunció en el plazo legal establecido, y que parte de su función, de ser elegido, será actuar como legislador, cosa que no puede”, por eso, encuentra que el docente está “inhabilitado”.