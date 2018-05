Corte debe analizar si podrá ser candidato en 2019

El procesamiento dispuesto por la Justicia al exvicepresidente Raúl Sendic abrió un debate sobre si quedará impedido de presentarse como candidato al Senado en las próximas elecciones del 2019. El presidente de la Corte Electoral José Arocena dijo a El País que "es tremendamente discutible" si Sendic puede presentarse o no como candidato al Senado.

El único antecedente es el del exministro de Economía Fernando Lorenzo —procesado sin prisión por el caso Pluna— y la Corte decidió que estaba habilitado. "En este caso hay que estudiarlo, no es suficientemente clara la legislación como para poder tomar una definición genérica. Hay que ver qué dice la Justicia, la Constitución dice que en caso de que se prevea pena de penitenciaría se suspende. En caso de que no se prevea es donde entra la discusión", aseguró.

¿Sendic podrá ser candidato o ejercer en un cargo público? Martín Risso | constitucionalista "Para la Constitución, el hecho de estar procesado -como es el caso de Sendic- en un delito que pueda caer en la pena de penitenciaría implica la suspensión de la ciudadanía" y por tanto "no podría ser candidato ni ocupar un cargo público", indicó Risso

Por su parte, el catedrático grado cinco de Derecho Constitucional Rubén Correa Freitas dijo a El País que la que debe definir si Sendic tiene derecho a presentarse como candidato es la Corte Electoral.

En principio, el artículo 78 de la Constitución establece que se suspende la ciudadanía en caso de que se imponga un procesamiento por un delito que pueda resultar pena de penitenciaría. "Tanto el peculado como el abuso de funciones puede resultar pena de penitenciaría porque no hay condena", afirmó. Además, el delito de peculado establece la pena de dos a seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. "En un sentido estricto quedaría suspendida la ciudadanía, pero un sentido amplio puede entenderse que como fue procesado sin prisión se presume que no habrá condena. En principio hasta que la Justicia no comunique lo contrario él puede ser candidato", señaló.