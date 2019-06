El corte es culpa de “privatización total” en Argentina, dicen en el FA

Transcurría un inesperado domingo sin luz en buena parte los hogares uruguayos y sobre el mediodía empezó a circular vía Whatsapp un comunicado del comité de comunicación del Frente Amplio, uno de los comités temáticos que funcionan en la coalición de izquierda.

La intención de la nota era explicar lo que sucedía y dejar en claro que no era responsabilidad del gobierno de Tabaré Vázquez, sino del país vecino, dijo a El País Camila Martínez, la presidente del comité que analiza todo lo vinculado a temas de comunicación en el Frente Amplio.

“La falla en sí la están viendo en Argentina, allí los apagones y cortes son comunes, la privatización total generó falta de inversión y problemas serios”, dice la nota, que resalta que se trató de “un mega apagón” originado en una falla en el sistema eléctrico argentino que afectó gran parte de Argentina, Uruguay, y ciudades de Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri no dijo que la falla se debe a falta de inversión, como dice el comité del Frente Amplio.

Y luego explica: “Uruguay y Argentina tienen un sistema eléctrico común prácticamente, con un grado de interconexión enorme, fundamentalmente a través de Salto Grande. Eso tiene enormes ventajas para la venta de energía, pero también tiene riesgos”.

En Uruguay “nunca hubo falta de energía, ocurre que el sistema eléctrico basa su funcionamiento en un equilibrio, que se mide cada fracción de segundo, entre consumo y generación”, indica el comité de comunicación de la coalición de izquierda. Entonces, “al producirse esa caída gigantesca del consumo en Argentina, que provocó un bajón enorme en la frecuencia 50 Hz, los seguros de nuestro sistema apagaron para protegerlo de daños”.

El comité agrega que las interconexiones son importantes “ya que nos permiten intercambiar energía obteniendo grandes beneficios económicos”.

Además, si el corte hubiera sido en Uruguay, “los países vecinos nos respaldan”, dice la nota. “El problema es que cuando es al revés los vecinos son muy grandes comparados con nosotros y nos afecta”, indica el comunicado.

Al final el comité de comunicación del Frente defiende las “grandes inversiones en generación” de UTE, lo que contrasta con lo que ha denunciado el sindicato del ente en varias ocasiones.

En la misma línea, el dirigente Gerardo Rey, que integra el equipo de campaña de Daniel Martínez, publicó en su cuenta de Twitter que el corte regional fue “sin precedentes” y afectó a Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. “Continúan trabajos para reparar líneas y columnas caídas. Son momentos para valorar el esfuerzo y capacidad de los trabajadores”, indicó Rey.

Ruido político

En Argentina varias provincias tuvieron que demorar las elecciones a gobernador que se celebraban el domingo. Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego renuevan su gobierno local.

Alberto Fernández, uno de los candidatos presidenciales que buscan evitar la reelección de Mauricio Macri en las elecciones de octubre, escribió en un tuit: "El Presidente debería emitir un comunicado y dar explicaciones sobre lo que están padeciendo los argentinos".

Y agregó: "Subieron las tarifas tanto como sus amigos les reclamaron y generaron el apagón más grande de la historia". Más tarde Macri dijo que investigaría a fondo el tema.

Un portavoz de la petrolera argentina YPF dijo a Reuters que todas las plantas en su refinería La Plata, clave en la cadena de suministro petrolero, habían sido cerradas tras el corte.

La compañía de electricidad de Paraguay, ANDE, informó en un comunicado que parte de la central hidroeléctrica de Yaciretá quedó bloqueada y que en consecuencia se fue brevemente el servicio en las ciudades de Ayolas, Villalbin, Pilar y otras aledañas.

En Montevideo, el presidente de UTE Gonzalo Casaravilla explicó en conferencia de prensa que Uruguay y Argentina “están interconectados hace años”, básicamente “desde que tenemos Salto Grande”. Pero indicó que desde el punto de vista energético, Uruguay “es absolutamente autosuficiente y podríamos desconectarnos de Argentina”, pero esa sería “una muy mala decisión”, a su juicio. “En el barrio trabajamos en equipo”, explicó Casaravilla.

Y apuntó: “Ocurrió algo que es poco probable pero ocurrió. Estamos absolutamente en guardia y en estado de alarma”.

MÁS

¿De quién es la culpa en el inédito apagón?

Especialistas argentinos consultados por el diario Clarín sostienen que la responsabilidad en el inédito apagón de este domingo es de Transener, una empresa que controla la transmisión eléctrica, y Cammesa, la mayorista del sistema eléctrico que está bajo control estatal. “Problemas en las líneas de transmisión son habituales. Lo poco habitual es que este problema (sin crisis, sin alta demanda, en un día tranquilo) se haya convertido en tremendo apagón”, dijo a ese diario un especialista que pidió no ser identificado.



Otro especialista indicó: “Si en la Secretaría de Energía no supieron minuto a minuto lo que estaba pasando, puede que alguien de Transener y/o Cammesa no les haya avisado o les ocultó información”. En el sector eléctrico, nadie entiende cómo los operadores del sistema no lograron aislar la falla del Litoral para que el corte quedara restringido a esa zona, y no se extendiera por todo el país y la región.