Coronavirus: Lacalle Pou y el gabinete definen más retornos a la actividad

Ayer nueve, el miércoles seis nuevos casos, el martes otros ocho nuevos infectados, y el lunes fueron siete los casos de personas diagnosticas con coronavirus. La cifra oficial diaria la última semana no ha superado nunca la barrera de los diez. En todos los reportes el testeo superó los 500 análisis, un número aún lejos de los 800 prometidos tiempo atrás por el ministro de Salud Pública Daniel Salinas.

Pero los números son buenos para el gobierno. Y es un escenario que se considera alentador. Más aún cuando se compara la situación uruguaya con la de los dos países vecinos: Argentina y Brasil. Esto será lo que hoy a la mañana el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, analice con todo su gabinete ministerial.

El mandatario citó a los ministros y subsecretarios de todas las secretarías, además de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. El jefe de Estado eligió la metáfora de “las perillas” para explicar cómo desde el gobierno se van ajustando -aflojando y apretando- la presión de los diferentes sectores de actividad.

Pues el presidente, que en la última salida pública dijo ser el primer responsable de cada una de las medidas, entiende que es tiempo de que el país empiece a caminar en medio de la “nueva normalidad” conviviendo con el coronavirus.



El gobierno entiende que para eso es vital que la economía se reactive, que se genere movimiento de dinero, que se genere riqueza, y que se evite que la crisis sanitaria se transforme en una crisis económica aún más profunda.

En esa línea el Consejo de Ministros de hoy trabajará en dos planos. El primero a más corto plazo: la posibilidad de abrir nuevos sectores, de volver a funciones ciertas oficinas públicas de atención. Además de otro plano más a mediano plazo con miras en el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento en las próximas semanas, comentaron a El País dos fuentes del gobierno.

“En un momento hay que empezar a retomar actividades”, el primer objetivo era que la pandemia del coronavirus no sobrepasase la capacidad sanitaria, resumió un integrante del gobierno. Con ese objetivo controlado, se empieza a definir el nuevo objetivo: “Cómo poner en marcha aquellos sectores donde la actividad se paró”, agregó. Para iniciar ese proceso y ver quiénes y cómo, es clave tener la certeza de que “la parte sanitaria va a impactar lo menos posible” y allí el grupo de expertos tiene la palabra, dijo el informante consultado.

Más allá que haya rubros específicos que estén elaborando protocolos sanitarios, “no se les puede decir a todos que sí” a la vez, sino que hay que graduar -esa es la palabra que utilizó- el proceso y explicó que ese es el concepto con el que se viene trabajando en todas las órbitas del gobierno.

“Hay que ir paso a paso”, resumió la fuente aludiendo a la frase del director técnico Reinaldo “Mostaza” Merlo cuando el club de fútbol argentino Racing buscaba un título que no conseguía hacía 35 años (y finalmente logró) en 2001.

Ernesto Talvi, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés en conferencia de prensa este jueves. Foto: Pablo S. Fernández.

Esa gradualidad es tal, que a nivel del equipo económico se prevé que la caída de la economía sea importante (inédita) al menos hasta fin de junio, con un tercer trimestre incierto.



Ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en conferencia de prensa que si se aflojan las medidas de prevención se disparará el contagio.

“La relación que venimos evidenciando entre cantidad de testeados y cantidad de positivos nos lleva a decir que estamos meseteando la curva. ¿Es una alegría? Es un aliento", dijo Delgado.



En su análisis el secretario de la Presidencia mostró un cambio significativo en lo que pretende el gobierno del comportamiento ciudadano. Hasta ahora se había exhortado a la gente a quedarse en su casa. Casi que una especie de cuarentena voluntaria, pero reforzada por el pedido de la presencia policial. Pero eso cambió y ahora el gobierno acepta que la gente vuelva a tener actividades al aire libre tomando las medidas de cuidado.

Por eso el mensaje que dio ayer Delgado fue: “Quedate lo más posible en casa, y si tenés que salir usá tapaboca", insistió el secretario de Presidencia.



Sobre las tareas a mediano plazo, quien trabaja en la estructuración del proyecto de Rendición de Cuentas es Economía, previo a lo que es el armado del Presupuesto quinquenal.

El objetivo es asegurar los recursos necesarios para los ministerios que están en la primera línea de fuego en el combate al coronavirus: Salud Pública y Desarrollo Social. De hecho, la semana pasada hubo una reunión entre la plana mayor del MEF y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, con el objetivo de que esa cartera disponga de más dinero. En ese sentido, la idea es reasignar partidas provenientes de otras áreas supo El País. Para ello, se trabaja en identificar programas no iniciados, dinero no ejecutado y todo aquello que suponga erogaciones no indispensables, a los efectos de reasignarlas.