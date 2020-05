Coronavirus: aumentarán controles en las ciudades fronterizas para evitar contagios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De un lado decenas de casos de coronavirus y del otro ninguno. Ese es el escenario hasta el momento en parte de la frontera entre Brasil y Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou resolvió recorrer hoy la frontera en el departamento de Cerro Largo. Visitará Isidoro Noblía y Aceguá, localidad que tiene frontera seca con Brasil.

En este marco, ayer el primer mandatario reunió a su equipo de trabajo sobre la pandemia para diseñar un protocolo que permita mantener el estatus sanitario de las ciudades uruguayas de frontera.

Fue así que en la mañana de ayer se reunieron el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el ministro de Salud Daniel Salinas, el canciller Ernesto Talvi y Leonardo Cipriani, director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Delgado, declaró ayer tras la reunión que el gobierno “está preocupado” por el surgimiento de casos de coronavirus en el lado brasileño en la frontera con Uruguay y planteó que se incrementará la presencia y los controles fronterizos, se aumentarán los testeos y se hará un “protocolo” para asegurar el trabajo zafral con las precauciones para evitar el contagio. Además se buscará “trabajar con mayor coordinación con los sistemas de salud brasileños”, indicó.

Dentro del protocolo está establecida la exhortación para que los ciudadanos tanto uruguayos como brasileños usen tapaboca y mantengan los hábitos de higiene necesarios para prevenir el contagio. A su vez se implementarán “muestreos y medidas de seguridad aplicadas puntualmente a quienes llegan de zonas donde hay casos de coronavirus a lugares donde no”, detalló Delgado.



“El presidente de la República ha dado instrucciones a todos los ministros de profundizar la presencia permanente en la frontera. Se va a hacer un protocolo y se van a dar directrices para las ciudades binacionales”, dijo.

Álvaro Delgado. Foto: Francisco Flores.

También afirmó que habrá un “control especial para ese tipo de caminos secundarios” para quienes lo toman como un “atajo” para los controles sanitarios. Esta medida es preventiva ya que no hay casos confirmados del lado uruguayo, dijo.



“Del lado uruguayo, tanto en el sistema público como en el privado, hay un protocolo estricto”, pero “también es verdad que hay un trasiego acá, porque hay gente que trabaja de un lado y vive en el otro”, indicó Delgado en referencia a la situación de los trabajadores.



Está previsto que ASSE implemente una gira por Artigas y Bella Unión tras recorrer Rivera. “Posiblemente estén en Río Branco y Chuy para trabajar con una mayor coordinación con las autoridades del sistema de salud brasileño porque son ciudades binacionales”, indicó.



Vecinos.

En la ciudad de Rivera no hay personas contagiadas, en Santana do Livramento ayer murió un hombre de 70 años por COVID-19 y hay 24 casos positivos. La intendenta de Rivera, Alma Galup, confirmó a El País que está en diálogo con la prefeitura de Livramento.



En Artigas no hay casos, pero en la vecina Quaraí hay por lo menos 20 personas contagiadas y dos fallecidos.

Sobre el cruce del puente internacional de la Concordia se ha instalado personal de distintas dependencias para la realización de controles. Se puso en funcionamiento el rodiluvio, un sistema de desinfección que fue utilizado durante la aftosa. Los usuarios deben desinfectar su calzado. Además, se controla la temperatura corporal con termómetros infrarrojos.

Vecinos de la localidad fronteriza advirtieron que las “picadas” por donde pasan carros tirados con caballos tienen una escasa vigilancia. También contaron que en el puente la vigilancia sanitaria no funciona las 24 horas y que durante varias horas la guardia está a cargo únicamente de efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

En el gobierno se analiza con preocupación el inicio de la zafra de la caña de azúcar que genera miles de puestos de trabajo en la zona norte, en particular en el departamento de Artigas. Cada año ingresan cientos de trabajadores brasileños, muchos de ellos con la documentación en regla, que cruzan la línea para hacer la cosecha y luego volver a sus casas.



“Nosotros queremos trabajar preventivamente para que haya una cosecha con garantías para la población de Bella Unión y los trabajadores de la caña de azúcar”, dijo Delgado.

Cañeros de Bella Unión. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)

Se trata de una situación similar a la de los obreros de la construcción que ingresaron al país para trabajar en una planta cementera de Treinta y Tres. Varios de ellos tenían el virus y fueron sometidos a tratamiento algunos y a cuarentena otros.



Tras la detección de la enfermedad algunos operarios no cumplieron con las medidas de aislamiento y el director departamental de Salud, Quintín Olano, se vio obligado a denunciar penalmente a los trabajadores.

Mientras tanto, en Cerro Largo la ciudad de Río Branco vive la situación con “preocupación”, según dijo a El País el alcalde Óscar Conde. Cruzando el puente Mauá, en Yaguarón, hay un caso. En Aceguá no hay contagiados en ninguno de los lados de la línea fronteriza.