"Corazón partidario" y "sesgo político": las críticas de García y Manini a la Inddhh

El ministro de Defensa Nacional Javier García dijo este jueves que en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) en los últimos días “algunos de sus directores se han dedicado más a la política partidaria que a la tarea”. Por su parte, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo que la institución “claramente tiene un sesgo político”.

Sus dichos suceden después de que Wilder Tayler, uno de los directores de la institución, asegurara que el marco legal que se activó a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "es más propicio al abuso policial o al uso excesivo de la fuerza que lo que había antes". Además, días atrás el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que funciona dentro de la Inddhh, aconsejó investigar abusos policiales tras denuncias de defensores de oficio.



Algunos directores “actuaron más en virtud de su corazón partidario que en virtud de sus responsabilidades institucionales”, señaló García. "Es una institución que depende de todo el Parlamento, de la Asamblea General, y no debe incurrir en introducirse en la campaña electoral hacia el referéndum", añadió.



Por su parte, Manini Ríos sostuvo que la Inddhh “permanentemente busca un objetivo político”. En este sentido, resaltó que “Cabildo Abierto fue el único partido que no le votó el presupuesto”.



“Es claro que hay que marcarle bien cuáles son sus cometidos y no permitir que se salga” de ellos, concluyó el senador.