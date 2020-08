Cooperativas de ómnibus en pie de guerra con la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación crítica que vive el transporte en Montevideo, con un 85% de la flota total en la calle y poco más del 50% de los pasajeros que viajaban antes de la pandemia, viene impactando particularmente en las cooperativas de ómnibus, que tienen una espalda mucho más chica que la de Cutcsa para enfrentar la crisis.

Desde hace varios días se encuentra frente a la Intendencia de Montevideo un campamento de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot), que no acepta la rebaja salarial del 7,5% en la paramétrica del boleto que propuso la Intendencia de Montevideo para enfrentar la difícil situación económica que atraviesa el sistema.

Pero además, los sindicalistas han venido manteniendo una serie de contactos, concurriendo a las comisiones de Legislación, Trabajo y Hacienda de Senadores y Diputados, y explicando su situación a distintos actores políticos. Ayer lo hicieron ante la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia, Laura Raffo, quien los recibió en su sede partidaria.

El grupo que se entrevistó con Raffo está integrado por trabajadores de las cooperativas Coetc y Ucot, y también ha mantenido contactos con los parlamentarios. Si bien estos trabajadores forman parte de la Asociación Sindical de Cooperativistas, tienen una diferencia de criterio con ella: creen que la única responsable de la situación del transporte es la Intendencia de Montevideo, en tanto Ascot también responsabiliza al gobierno nacional.



Consultado por El País al pie de los ómnibus que se encuentran estacionados desde hace días frente a la IMM, Marcelo Vidal, dirigente de Ascot, señaló: “Estamos acá los compañeros cooperativistas por una imposición de la Intendencia de Montevideo: es una rebaja que se nos hace a los trabajadores, del 7,5% de la paramétrica. Aparte de eso, el gobierno nacional no pone el dinero que tendría que poner también para solventar esas pérdidas que nos está aplicando la Intendencia. La Intendencia nos dice que es por la pandemia y porque no tiene más dinero. Cuando se desata la pandemia, a los trabajadores nos pidieron estar y estuvimos al frente de todo esto. Se nos dijo que las pérdidas que iban a tener las cooperativas se iban a subsidiar, pero ese subsidio no llegó ni del gobierno ni de la Intendencia”.

“Hoy tenemos a 600 compañeros en el seguro de paro y esa quita de salario afectaría a los 2.000 trabajadores cooperativistas. Sobre la base de que no sea una imposición y de que sea un diálogo con todos los números arriba de la mesa nuevamente, estamos dispuestos a discutir. Mientras sea una imposición, por lo menos daremos a conocer a la población cuál es nuestra situación, que es de rebaja salarial y que no la vamos a aceptar”, agregó Vidal.

Números mayores.

Marcelo Quintas, integrante del grupo conformado por Coetc y Ucot, aclaró que el 7,5% representa en realidad una pérdida del 12% para los trabajadores, si se toman en cuenta los correctivos y ajustes salariales. Y que la quita dispuesta por la administración del intendente Christian Di Candia impacta directamente, de mayor o menor medida, en unos 8.000 trabajadores del sistema, tomando en cuenta todas las compañías de la capital.

Christian Di Candia, intendente de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

“La rebaja salarial fue pedida por Cutcsa a la Intendencia y no soluciona nada. Es para hacer caja y bajar los subsidios”, aseguró Quintas a El País.



Además, sostuvo que la idea de pagarle a las empresas por kilómetro recorrido y no por boletos vendidos -que promueve la IMM- también beneficiaría a Cutcsa y dejaría en desventaja a las cooperativas.

“Hemos calculado que Cutcsa tiene unos 200 coches de más, unidades que sobran al sistema, que encarecen el precio del boleto. Estamos hablando de un promedio de cuatro personas por coche, es decir, de 800 personas que están sobrando al sistema. Es casi la misma cantidad de personas que dicen las autoridades de la Intendencia que en el futuro transporte de Montevideo estarían sobrando: unas 1.200”, anotó el cooperativista.

Paramétrica del precio del boleto.

La carga salarial tiene un peso gravitante en la paramétrica de cálculo del precio del boleto (cercana al 75%), pero hay otros rubros que la componen y que según los cooperativistas, no serán “ajustados” a la par que los salarios.

“La construcción de las terminales de buses en Paso de la Arena y Colón, el intercambiador Belloni y los famosos corredores de General Flores y Garzón, representan un costo que está contemplado en la paramétrica dentro del rubro ‘Administración’. Todos esos gastos, esas inversiones, se incluyen en la paramétrica, lo que hace aumentar el precio del boleto. Sin embargo, el actual intendente Di Candia tampoco recorta estos gastos, sino nuestros salarios”, destacó Quintas ante la Comisión de Hacienda de Diputados.

Acusan a Martínez de “mentir” durante el cierre de Raincoop Los cooperativistas sostuvieron en el Parlamento que el exintendente Daniel Martínez “mintió” durante el proceso que culminó con la desaparición de Raincoop.



“Escuché al candidato a la Intendencia, ingeniero Daniel Martínez, llenarse la boca al decir que cuando cerró Raincoop nadie quedó afuera, y esta es una mentira más grande que una casa, porque quedaron 160 compañeros fuera del sistema, por responsabilidad propia del entonces intendente. No nos gustan las mentiras; no nos gusta que se siga mintiendo a la ciudadanía y al sistema político”, sostuvo Marcelo Quintas.



“Cuando se dio el cierre de la ex-Raincoop fuimos coaccionados por Martínez, quien nos dijo bien clarito que firmábamos lo que teníamos o todo el mundo quedaba en la calle. Lamentablemente es así, y a muchos compañeros les dolió más tener una contestación como esa por parte de un intendente de izquierda, supuestamente un intendente del pueblo”, agregó el cooperativista, ante la Comisión de Hacienda de Diputados.