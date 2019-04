Convocarán al Fondes al Parlamento por la situación de la cooperativa Urutransfor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi anunció este lunes que convocará al Fondo para el Desarrollo (Fondes) al Parlamento por la situación que atraviesa Urutransfor, una cooperativa que fabrica transformadores eléctricos y que recibió un préstamo del Fondes.

“Convocamos al Fondes al Parlamento por la grave situación de Urutransfor y las denuncias realizadas por las cooperativas”, indicó el legislador en su cuenta de Twitter.



Y agregó que "es hora de determinar responsabilidades en los préstamos en elos contracos con Venezuela que involucran especialmente al gobierno de Mujica”.

La empresa cooperativa, que está dentro de los proyectos que recibió financiamiento del Fondo para el Desarrollo (Fondes), se encuentra con problemas financieros y solicitó una flexibilización de los pagos.



Goñi, que visitó la planta semanas atrás, había señalado a El País que la cooperativa se encaminaba a “un cierre inminente” si no se encontraba una solución.



El emprendimiento fabrica transformadores que compra UTE en el mercado local y también supo vender a Venezuela: Goñi había detallado que Urutransfor hizo “una cantidad de reformas para ampliar la planta" y que "los contratos por más de US$ 30 millones (para el mercado venezolano) no se ejecutaron”.

Según informó hoy El Observador, el Banco República inició una demanda civil contra la cooperativa para reclamar los bienes y exdirectivos de la cooperativa, para cobrar de esa manera parte de un préstamo que la firma tiene con el banco.