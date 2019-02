Convocan cónclave del FA en Atlántida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El local de Agadu, ubicado sobre la ruta Interbalnearia a la altura de Atlántida, será sede de una reunión de todos los diputados titulares del Frente Amplio. La instancia fue convocada para analizar las formas de relacionamiento entre los legisladores.

La convocatoria estuvo a cargo de la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) y coordinadora de bancada Susana Pereyra. Fuentes políticas consultadas por El País indicaron que además de las prioridades para este año que se inicia en materia legislativa hay interés de analizar el relacionamiento, en especial con el diputado “rebelde” Darío Pérez.



El representante de la Liga Federal desafió a la bancada al dejarla sin mayoría parlamentaria a la hora de votar la ley de financiamiento de los partidos políticos. El proyecto que es impulsado con mucha fuerza desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) debe contar con el voto de Pérez para ser sancionado, ya que no tiene aval por parte de la oposición.



Por su parte, el diputado de la Liga Federal no está asistiendo a ningún ámbito de coordinación de bancada. Tampoco lo hacen los delegados del sector en la Mesa Política, y el Secretariado hasta mediados de abril, cuando finalice la suspensión tanto de Pérez como del sector, definida por el Plenario Nacional.



En esa ocasión, Pérez fue suspendido en sus derechos por no haber votado tres ar- tículos de la ley de Presupuesto en el 2010, cuando se negó al traspaso de la Policía Caminera a la Guardia Republicana propuesto por el Ministerio del Interior.



Después de eso tomó decisiones polémicas para sus compañeros de bancada co-mo las de apoyar la creación de las comisiones investigadoras parlamentarias de ASSE y de la regasificadora.