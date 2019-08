Convención del FA proclamó fórmula y Martínez anunció gabinete paritario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio aprobó esta tarde en el Club Platense la fórmula integrada por Daniel Martínez y Graciela Villar de cara a las elecciones de octubre. La fórmula, que había tenido reparos por la elección de la vicepresidenta dentro del Frente Amplio no se reflejó en los votos. La fórmula fue aprobada por 413 votos en 413.

Sobre las 17 horas subieron Martínez y Villar al escenario en medio del nuevo jingle del Frente Amplio que en el estribillo recalca: "Vení vení con los buenos, vamos a hacerlo mejor". "No perder lo bueno, hacerlo mejor" es el slogan nuevo.

Martínez dijo que "la oposición lleva 14 años diciendo que está todo mal" porque quiere volver a implementar "practicas conservadoras". Y preguntó a los presentes en la Convención: "¿Este es un país en crisis?" Mientras el público respondía que no, él remarcó: "¡Claro que no!".



El candidato a presidente por el Frente Amplio dijo que el déficit fiscal es "alto" y "preocupa", "pero lo vamos a bajar", afirmó. Resaltó que las agencias calificadoras "dudo que sean amigas del Frente Amplio" y sin embargo muestran que el gobierno genera credibilidad al mantener el gado inversor.



Martínez anunció que de ganar las elecciones designará un "gabinete paritario".



También instó a los votantes a no "perder el matrimonio igualitario, que las domésticas se les reconozca sus derechos laborales, trabajadores rurales cobrar horas extras que antes no cobraban". "¿Queremos que las mujeres vuelvan a abortar en la clandestinidad, no, no queremos, no podemos dar marcha atrás", remarcó Martínez en su discurso.

A su turno Villar comenzó los discursos evocando a Líber Seregni y en seguida dijo que espera "estar a la altura de lo que ustedes me han asignado". Villar reivindicó el papel de la militancia y recordó que en "2004 y 2005 sin trabajo y con una bicicleta puerta a puerta" ella estaba "cobrando la cotización del Frente Amplio convencida de que teníamos que tener un Frente Amplio que llegara al gobierno en 2005 para cambiar la realidad del país. Y lo hicimos. Mi voluntad expresada en esa militancia es la que representa a todos los que están aquí. Convencidos de lo que hacemos en nuestro lugar es capaz de cambiar la realidad", afirmó.

La candidata a la vicepresidencia resaltó la baja de la pobreza y la cobertura de la salud. También defendió la negociación colectiva. Y llamó a "no dar un retroceso". "Aun nos queda un enorme salto por seguir adelante", dijo.